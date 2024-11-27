Работа в Польше. Кто больше всего конкурирует с украинцами при поиске вакансий

Кто конкурирует с украинцами за работу в Польше

По данным ZUS (управление социального страхования Польши) в стране трудоустроено 1,168 млн иностранцев. Больше всего среди них украинцев – почти 68%. Второе место делят грузины и белорусы – по 7%, они составляют самую крупную конкурентную группу нашим гражданам. Третье место заняли работники Молдовы – 6%, четвертое – представители Колумбии и Зимбабве – по 3%, Филиппины и Узбекистан по 2% и по 1% работники из Руанды и Армении.

С 2022 года Польша стала больше привлекать людей из Азии, Африки и даже Южной Америки, поскольку уменьшилось количество мужчин из Украины.

На работников из упомянутых регионов не распространяется упрощенная процедура трудоустройства, соответственно из-за нехватки рабочей силы в Польше страдают отрасли, где нужны сварщики, сантехники, электрики, токари, маляры, водители, а также рабочие без специальной квалификации для выполнения физической работы.

Процентное соотношение трудоустроенных иностранцев в Польше (инфографика: Gremi Personal)

По данным агентства, за три года поменялась статистика трудоустройства. До войны 60% среди претендентов на работу составляли мужчины, с марта 2022 года этот показатель снизился до 40%.

"Нехватка мужской силы среди украинцев стимулирует спрос среди польских работодателей. Поэтому, с одной стороны, работники более придирчиво относятся к выбору работы, а с другой, работодатели сталкиваются с частой ротацией работников. Конкуренция за рабочих приводит к увеличению ставок и улучшению условий труда, что для украинских рабочих является преимуществом", – говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

В агентстве отмечают, что тренд на жителей Азии и Африки будет расти в дальнейшем, несмотря на многонациональную структуру рынка труда, польские работодатели сейчас предпочитают украинцев. Причиной этого является не только упрощенная процедура трудоустройства, но и трудолюбие наших граждан и способность к быстрой адаптации.

Какую работу предлагают украинцам в Польше

Украинцам без знания языка чаще всего предлагают работу в агросекторе, на логистических складах, предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности.

Летом увеличивается количество вакансий в сфере услуг и в гостиничном бизнесе, но для этой работы необходимо знание польского. Также традиционно Польша ищет работников среди украинцев на сезонные работы по сбору урожая.

Украинцы, владеющие польским языком на должном уровне и имеющие высшее образование, могут рассчитывать на высококвалифицированную работу. В частности, в Польше наши граждане устраиваются на должности менеджеров, финансистов и бухгалтеров.

Что будет с зарплатами в 2025 году

Ранее агентство Gremi Personal делилось аналитическими данными относительно прогнозируемых размеров заработной платы украинцев в Польше в 2025 году. По их данным, работникам на должностях, не предусматривающих знание языка и квалификации (работа на складах, производстве деталей, упаковке пищевой промышленности и т.п.) будут платить 1 100 – 1 400 долларов (45 тыс. 58 тыс. грн) в месяц.

Работники с высокой квалификацией и знанием языка (менеджеры, специалисты по продажам, финансисты и бухгалтера) могут рассчитывать на заработную плату от 3,500 – 4000 долларов (145 тыс. – 166 тыс. грн).