Работа под угрозой: какие специальности в Украине могут исчезнуть до 2030 года

Мировая экономика стремительно меняется, и технологии постепенно вытесняют ряд профессий. В Украине к 2030 году под угрозой исчезновения могут оказаться специальности, которые предусматривают выполнение рутинных задач.
Об этом РБК-Украина рассказали в Государственной службе занятости (ГСЗ).
По данным ведомства, больше всего могут пострадать рабочие, которые выполняют однотипные операции. Речь идет, в частности, о:
Основной причиной исчезновения ряда профессий в ГСЗ называют стремительное развитие технологий и автоматизацию процессов. Вместо физического присутствия человека все чаще используют программное обеспечение или роботизированные решения, что позволяет сократить расходы работодателей.
В службе отмечают, что параллельно с этим появляются и новые специальности, связанные с цифровыми технологиями, анализом данных, робототехникой, кибербезопасностью и искусственным интеллектом.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что по состоянию на 15 августа 2025 года на "Едином портале вакансий" доступно более 240 тысяч предложений работы. По данным Государственной службы занятости, средняя зарплата составляет 25 тысяч гривен, а наибольшие доходы предлагают высококвалифицированным специалистам. В ТОП-10 вакансий с самой высокой оплатой - media buyer (более 300 тыс. гривен), инженер-программист, военнослужащие, директора и инженеры БПЛА.
Также мы рассказывали, какие необычные вакансии есть в Украине. Работодатели искали, в частности, стильмейкера, полиграфолога, флотатора, рецептурщика и даже наездника. Подобные вакансии встречаются нечасто, ведь требуют узких знаний и специальных навыков.