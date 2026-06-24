До 32 тысяч гривен: кому в прифронтовых областях сейчас готовы платить больше всего

Рынок труда в прифронтовых областях продолжает меняться под влиянием войны. Работодатели все чаще ищут работников для сфер торговли, логистики и физического труда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.

Главное: Смена ориентиров: В Запорожской, Харьковской, Сумской, Херсонской и Николаевской областях в результате почти исчез спрос на офисных и креативных работников.

В Запорожской, Харьковской, Сумской, Херсонской и Николаевской областях в результате почти исчез спрос на офисных и креативных работников. Топ вакансий и зарплаты: Самыми популярными остаются рабочие специальности. На втором месте - водители, имеющие самые высокие доходы.

Самыми популярными остаются рабочие специальности. На втором месте - водители, имеющие самые высокие доходы. Сколько платят продавцам и разнорабочим Продавцы остаются лидерами по количеству объявлений с медианной зарплатой от 14,5 тыс. гривен. Разнорабочие могут рассчитывать на 20-22,5 тыс. гривен.

Продавцы остаются лидерами по количеству объявлений с медианной зарплатой от 14,5 тыс. гривен. Разнорабочие могут рассчитывать на 20-22,5 тыс. гривен. Аномалии отзывов соискателей: Несмотря на дефицит кадров, украинцы стали значительно реже откликаться на вакансии строителей, швей и автослесарей.

Аналитики проанализировали ситуацию на рынке труда в Запорожской, Харьковской, Сумской, Херсонской и Николаевской областях.

Больше всего ищут продавцов и водителей

По данным исследования, самой популярной вакансией в прифронтовых регионах остается продавец. По сравнению с маем прошлого года, количество таких объявлений возросло на 2%.

Медианные зарплаты для продавцов составляют:

16,3 тысяч гривен в Херсонской области;

16 тысяч гривен в Харьковской;

15,7 тысяч гривен в Запорожской;

15 тысяч гривен в Николаевской;

14,5 тысяч гривен в Сумской.

Второе место по количеству вакансий занимают водители.

Самые высокие зарплаты для них предлагают в Харьковской области - 32,5 тысячи гривен. В Херсонской области медиа зарплата составляет 30 тысяч гривен, а в Сумской, Запорожской и Николаевской - около 27,5 тысячи гривен.

Также работодатели активно ищут разнорабочих. Самая высокая оплата труда для таких работников зафиксирована в Харьковской области - 22,5 тысяч гривен. В Запорожской области предлагают около 21 тысячи гривен, а в Николаевской и Сумской - около 20 тысяч гривен.

Кроме того, в Николаевской, Запорожской и Херсонской областях стабильно высоким остается спрос на поваров.

На какие вакансии украинцы отзываются реже

Несмотря на увеличение количества вакансий, активность соискателей на отдельные предложения работы снижается.

Больше всего отзывов традиционно получают вакансии продавцов, однако за год их количество сократилось на 20%.

Также меньше кандидатов отзываются на вакансии:

строителей (-22%);

швей (-21%);

автослесарей (-18%);

продавцов-консультантов (-17%).

В то же время рост интереса со стороны кандидатов зафиксирован в вакансии разнорабочих (+14%), барист (+13%), кассиров (+12%) и водителей (+3%).

Какие профессии почти исчезли с рынка

Аналитики отмечают, что в прифронтовых областях значительно сократилось количество вакансий для офисных и креативных специальностей.

На протяжении 2025-2026 годов здесь почти не фиксировались объявления для брокеров, руководителей отделов продаж, менеджеров, супервайзеров, юристов, копирайтеров, аудиторов, фотографов и SMM-менеджеров.

По мнению экспертов, такая тенденция свидетельствует о дефиците кадров и постепенном перемещении рабочей силы в более безопасные регионы страны.