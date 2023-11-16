Работа в Нидерландах: сколько можно заработать без знания языка

Украинцы все чаще выбирают западные страны Европы для своего пребывания и работы. В частности, в Нидерландах в сентябре количество украинцев со временной защитой выросло на 3685 человек.

Интерес к этой стране растет благодаря более высоким заработкам, чем Восточной Европе. Сколько можно заработать без знания языка, в комментарии РБК-Украина рассказала руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко .

Доступ к рынку труда – после легализации

Легализация в Нидерландах предусматривает получение номера BSN (идентификационный номер) и временной защиты (наклейка в паспорт от IND – Службы иммиграции и натурализации Нидерландов). Это может занять до месяца. После этого украинцы имеют свободный доступ к рынку труда и могут трудоустроиться без дополнительных разрешений.

Статус временной защиты в Нидерландах могут получить граждане Украины, проживавшие на территории Украины до 26 ноября 2021 года. Также украинцы, которые легально находились на территории Нидерландов во время начала полномасштабного вторжения. Важно, чтобы на 22 февраля 2022 года не было открытых рабочих виз или вида на жительство в других странах ЕС.

Фото: Украинские беженцы в Нидерландах (gettyimages.com)

Какие вакансии есть для украинцев и сколько можно заработать без знания языка

На рынке труда страны есть более 200 тысяч предложений, но подавляющее большинство вакансий требует знания языка на уровне B1 и наличия водительских прав. В Нидерландах не хватает специалистов IT, инженеров, медсестр, специалистов в логистической сфере, финансистов, автомехаников.

Отрасли, открытые для работников без знания языка – преимущественно сельское хозяйство (работа в поле и теплицах), пищевая промышленность (работа на мясокомбинатах), на складах. Такие вакансии подразумевают простую физическую работу с почасовой оплатой – 12-13 евро брутто (до отчислений налогов).

"Например, работнику на комбинате по производству курятины предлагается 12.24-14,31 евро в час брутто. На конечную зарплату влияет много факторов, связанных с особенностями налогообложения в Нидерландах. По данным Евростата, Нидерланды входят в страны с самой высокой минимальной зарплатой в ЕС – 1995 евро", – объясняет Маргарита Нестеренко.

Работники на заводе мясной продукции в зависимости от вакансии получают 2000-3000 евро брутто в месяц. Работник в теплицах может получать 1800–2500 евро в зависимости от вида работы.

Фото: Работа на мясокомбинате (gettyimages.com)

Впрочем, следует учитывать, что иностранные работники часто сами должны платить за аренду жилья – 300-450 евро в месяц. Поиск крыши над головой может занять определенное время из-за дефицита жилья в стране.

Для иностранцев устанавливают возрастные ограничения

Нидерланды – страна со стареющим населением. Зачастую люди до 75 лет остаются профессионально активными. На рынке труда много пожилых кандидатов, поэтому для иностранцев работодатели устанавливают возрастные ограничения.

"Большинство вакансий для иностранцев имеют ограничения до 50 лет, часто до 45 лет. Поэтому украинцы старше 45 лет, выехавшие в Нидерланды в начале полномасштабной войны, испытывают трудности с поиском работы и возвращаются в Украину или едут в другие страны ЕС", – обращает внимание эксперт.

Фото: Для иностранных работников есть возрастные ограничения (gettyimages.com)

Следует иметь водительские права, потому что до работы может быть 8-10 км

При поисках работы в Нидерландах следует учитывать, что могут потребоваться водительские права.

"Часто украинцы, особенно женщины, не имеют прав или не решаются водить авто за рубежом. В то же время многие работодатели решают вопрос доезда работников с места их проживания в работу, предоставляя им автомобиль", –объясняет Маргарита Нестеренко.

Часто украинцы объединяются и ездят на работу с коллегами. В качестве альтернативы для работников без водительских удостоверений выдают велосипеды (платно). Но следует учитывать, что расстояние от места работы до жилья обычно 8-10 км и больше.

Нидерланды привлекают многих работников из Польши

Нидерланды имеют низкий уровень безработицы. К трудоустройству иностранцев там иной подход, чем в странах Восточной Европы или Германии.

Многие вакансии в Нидерландах рассчитаны на граждан ЕС, преимущественно на поляков, составляющих наибольшую группу трудовых мигрантов в стране.

Поляки ездят в Нидерланды годами, они хорошо ассимилированы, многие знают английский и нидерландский, поэтому вляются конкурентами украинцев на местном рынке труда, обращают внимание в EWL.