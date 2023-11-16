Робота у Нідерландах: скільки можна заробити без знання мови

Українці усе частіше обирають західні країни Європи для свого перебування і роботи. Зокрема, у Нідерландах у вересні кількість українців із тимчасовим захистом зросла на 3685 осіб.

Інтерес до цієї країни зростає завдяки вищим заробіткам, ніж Східній Європі. Скільки можна заробити без знання мови, у коментарі РБК-Україна розповіла керівник міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко .

Доступ до ринку праці – після легалізації

Легалізація у Нідерландах передбачає отримання номера BSN (ідентифікаційний номер) та тимчасового захисту (наклейка у паспорт від IND – Служби імміграції і натуралізації Нідерландів). Це може зайняти до місяця. Після цього українці мають вільний доступ до ринку праці і можуть працевлаштуватися без додаткових дозволів.

Статус тимчасового захисту в Нідерландах можуть отримати громадяни України, які проживали на території України до 26 листопада 2021 року. Також ті українці, які легально перебували на території Нідерландів під час початку повномасштабного вторгнення. Важливо, щоб на 22 лютого 2022 року не було відкритих робочих віз чи посвідок на проживання в інших країнах ЄС.

Фото: Українські біженці у Нідерландах (gettyimages.com)

Які вакансії є для українців та скільки можна заробити без знання мови

На ринку праці країни є понад 200 тисяч пропозицій роботи, але переважна більшість вакансій вимагає знання мови на рівні B1 та наявності водійських прав. В Нідерландах не вистачає спеціалістів IT, інженерів, медсестр, спеціалістів в логістичній сфері, фінансистів, автомеханіків.

Галузі, які відкриті для працівників без знання мови – переважно сільське господарство (робота в полі та теплицях), харчова промисловість (робота на м’ясокомбінатах), на складах. Такі вакансії передбачають просту фізичну роботу з погодинною оплатою – 12-13 євро брутто (перед відрахуванням податків).

"Наприклад, працівнику на комбінаті з виробництва курятини пропонується 12.24-14,31 євро за годину брутто. На кінцеву зарплату впливає багато факторів, пов’язаних з особливостями оподаткування в Нідерландах. За даними Євростату, Нідерланди входять до країн з найвищою мінімальною зарплатою в ЄС – 1995 євро", – пояснює Маргарита Нестеренко.

Працівники на заводі м’ясної продукції залежно від вакансії отримують 2000-3000 євро брутто на місяць. Працівник в теплицях може отримувати 1800-2500 євро залежно від виду роботи.

Фото: Робота на м'ясокомбінаті (gettyimages.com)

Втім, слід враховувати, що іноземні працівники часто самі мають сплачувати оренду житла – 300-450 євро на місяць. Пошук даху над головою може зайняти певний час через дефіцит житла в країні.

Для іноземців встановлюють вікові обмеження

Нідерланди – країна із населенням, що старіє. Часто люди до 75 років залишаються професійно активними. На ринку праці багато кандидатів похилого віку, тому для іноземців роботодавці встановлюють вікові обмеження.

"Більшість вакансій для іноземців мають обмеження до 50 років, часто до 45 років. Тому українці старше 45 років, які виїхали до Нідерландів на початку повномасштабної війни, мають труднощі з пошуком роботи і повертаються до України або їдуть в інші країни ЄС", – звертає увагу експерт.

Фото: Для іноземних працівників є вікові обмеження (gettyimages.com)

Варто мати водійські права, бо до роботи може бути 8-10 км

При пошуках роботи у Нідерландах варто враховувати, що можуть знадобитися водійські права.

"Часто українці, особливо жінки, не мають прав або не наважуються водити авто за кордоном. Натомість багато роботодавців вирішує питання доїзду працівників з місця їхнього проживання до роботи, надаючи їм автомобіль", – пояснює Маргарита Нестеренко.

Часто українці об’єднуються і їздять на роботу з колегами. Як альтернативу для працівників без водійських посвідчень видають велосипеди (платно). Але варто враховувати, що відстань від місця роботи до житла зазвичай 8-10 км та більше.

Нідерланди приваблюють багато працівників із Польщі

Нідерланди мають низький рівень безробіття. До працевлаштування іноземців там інший підхід, ніж в країнах Східної Європи чи в Німеччині.

Багато вакансій в Нідерландах розраховані на громадян ЄС, переважно на поляків, які складають найбільшу групу трудових мігрантів в країні.

Поляки їздять в Нідерланди роками, вони добре асимільовані, багато хто знає англійську і нідерландську, тому вони конкурентами українців на місцевому ринку праці, звертають увагу в EWL.