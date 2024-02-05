В Нидерландах работают все больше украинцев: какие зарплаты без знания языка

Нидерланды – одна из стран ЕС, которые сталкиваются со значительным притоком украинских беженцев. В 2023 году в стране были трудоустроены более половины бежавших от войны.

Чаще всего на работу устраиваются беженцы от 25 до 49 лет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на dutchnews.nl .

В Нидерландах работает более половины беженцев

В 2023 году более половины украинских беженцев (55%) в Нидерландах работали. Это на 11% больше, чем в 2022 году, свидетельствуют последние данные национального статистического агентства CBS.

По данным на 1 ноября 2023 года, в Нидерландах получили временную защиту и автоматическое право на работу согласно директиве ЕС 102 870 украинских беженцев. Среди них около 78 тысяч человек в возрасте от 15 до 65 лет. 55% украинцев в этой возрастной группе работают, тогда как в 2022 году доля трудоустроенных составляла 44%.

Чаще всего оплачиваемая работа есть у украинских беженцев в возрасте от 25 до 49 лет – 59%. Большинство работают 35 часов в неделю и устраиваются через кадровые агентства по временным контрактам.

С августа в Нидерланды возрос поток украинских беженцев. Чиновники отмечали, что если украинцы раньше ехали в Нидерланды в поисках безопасности, то теперь все чаще с намерением работать. Работодатели активно ищут украинцев на работу через соцсети. В описаниях вакансий отмечается, что жильем их обеспечат муниципалитеты. Для этого необходимо иметь временную защиту.

Фото: Работа в сельском хозяйстве (gettyimages.com)

Около трети людей, которые регистрируются для поиска работы, раньше жили в другой стране длительное время. Около 15% людей, подавших заявления с августа, до этого проживали в Польше.

Сколько можно заработать без знания языка

По данным Евростата, Нидерланды входят в страны с самой высокой минимальной зарплатой в ЕС, рассказала ранее в комментарии РБК-Украина руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко. С 1 января 2024 года "минималка" в этой стране выросла с 1995 евро до 2070 евро в месяц, минимальная почасовая ставка выросла до 13,27 евро для лиц в возрасте от 21 года.

Вакансии без знания языка в Нидерландах – это простая физическая работа с почасовой оплатой – 12-13 евро брутто (до отчисления налогов). Преимущественно в сельском хозяйстве (работа в поле и теплицах), в пищевой промышленности (на мясокомбинатах), на складах. На конечную зарплату влияют многие факторы, связанные с особенностями налогообложения в Нидерландах.

"Например, работнику на заводе мясной продукции предлагается в зависимости от вакансии – 2000-3000 евро брутто в месяц. Работник в теплицах может получать 1800-2500 евро в зависимости от вида работы", – рассказала Маргарита Нестеренко.

Фото: Работа на предприятии по производству курятины (gettyimages.com)

Впрочем, следует учитывать, что иностранные работники часто сами должны платить аренду жилья – 300-450 евро в месяц. Поиск крыши над головой может занять определенное время из-за дефицита жилья в стране.