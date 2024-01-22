Работа во Франции: на какие вакансии больше всего ищут работников

Во Франции работодатели сталкиваются с дефицитом рабочей силы в разных отраслях. Как и в других странах Европы, большая потребность в рабочих на предприятиях и в секторе здравоохранения.

Какие наиболее востребованные профессии во Франции и сколько могут заработать украинки, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com .

На какие вакансии больше всего ищут работников

В 2023 году количество незаполненных вакансий во Франции составляло 2,4%. Наибольший дефицит рабочих рук, по данным Европейского управления труда (EURES), – в строительстве, производстве, машиностроении, сельском хозяйстве, отрасли здравоохранения и ИТ.

Наиболее востребованные профессии были следующие:

бухгалтеры;

слесари и ремонтники сельскохозяйственных и промышленных машин;

программисты приложений;

каменщики и смежные работники;

менеджеры по деловым услугам;

столяры и смежные работники;

бетоноукладчики;

операторы землеройных установок;

электрики;

операторы металлообрабатывающих цехов;

операторы мобильных ферм и лесных заводов;

монтажники металлоконструкций;

сварщики и резчики.

В общем, дефицит кадров есть в 38 профессиях, что означает высокие шансы на прием на работу иностранных работников. Среди них немалый перечень подходящих женщинам вакансий: повара, домашние уборщицы и помощники, физиотерапевты, ассистенты в медицине, портнихи, медсестры, ассистенты фармацевтов.

Фото: Работа медсестры (gettyimages.com)

Какие вакансии предлагают украинцам без знания языка

Без знания во Франции больше всего вакансий есть в сфере обслуживания (горничные в отеле, уборка, помощь на кухне ресторанов) и сезонных работах. Согласно данным сайта fr.indeed.com, без знания языка можно устроиться работать на склады (10,98 евро/час), швеей (10,26 евро/час), уборщицей (10,78 евро/час), поваром (месячный заработок 1800 евро), садовником (2000 евро).

Самые распространенные предложения на сайтах вакансий для работников из Украины – на складах продуктов питания с зарплатой 2000-2700 евро в месяц, упаковщиков в цех одежды – с зарплатой 2000-2400 евро. На складе овощей можно заработать 2100 евро, в теплицах (сбор грибов) – 1800-2200 евро, домработницам платят 1800 евро.

Фото: Работа на уборке (gettyimages.com)

Где искать работу во Франции: полезные ресурсы

Украинцы с временной защитой во Франции получают право на трудоустройство. Найти работу можно на сайте центра занятости pole emploi, в базе которой наибольшее количество вакансий в стране. Там могут предложить курсы французского языка. Также популярные и полезные ресурсы:

Qapa;

Adzuna;

Glassdoor;

Indeed;

Keljob;

Cadremploi;

Regionsjob;

Lagriculture-recrute – вакансии на сезонные работы в сельском хозяйстве;

Technojobs – вакансии для специалистов IT.

Следует учесть, что зарплату в объявлениях указывают на отчисления (брутто), а на руки выплачивается примерно на 25% меньше. Минимальная зарплата за час во Франции 11,27 евро (8,92 евро на руки), в месяц при 35-часовой рабочей неделе – 1709,28 евро (1353,07 евро на руки).