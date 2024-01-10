Самые востребованные профессии в Швейцарии: сколько могут заработать украинки
В Швейцарии, как и во многих европейских странах, есть дефицит рабочих рук. В последнем квартале 2023 года на рынке труда страны было открыто более 250 тысяч вакансий.
Какие отрасли больше всего нуждаются в работниках и сколько могут заработать украинки, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.
Потребность в работниках будет расти
Согласно данным Jobradar, на швейцарском рынке труда в последние три месяца 2023 года было открыто 251 226 вакансий. Самый большой дефицит кадров наблюдается в сфере здравоохранения. На втором месте – строительный сектор. Также велика потребность в работниках в сфере розничной торговли, гостиничного хозяйства и гостеприимства и в специалистах по информационным технологиям.
Больше всего объявлений о работе было в Цюрихе (55 113), Берне (37 939), Арагау (20 350), Санкт-Галлене (18 178) и Люцерне (17 021).
Про острую нехватку рабочих рук в Швейцарии свидетельствует и исследование университета Санкт-Галлена и бизнес-ассоциации Advance, проведенное в сентябре 2023 года. Прогнозируется, что со старением населения ситуация может ухудшиться.
По подсчетам Института Готлиба Дутвейлера (GDI), даже при условии привлечения 50 000 квалифицированных специалистов в год, к 2030 году могут быть открыты до 400 000 должностей. Это означает, что иностранные работники могут иметь более высокие шансы получить работу в Швейцарии.
Фото: Работа по медицинскому уходу (gettyimages.com)
Какие самые востребованные профессии в Швейцарии
Согласно отчету Jobradar, наиболее востребованные профессии в конце 2023 года в Швейцарии были следующие:
- специалист по уходу/медсестра (6 395);
- электрик (6337);
- продавец-консультант (4056);
- плотник (3337);
- менеджер проектов (3256);
- разработчик ПО (3187);
- полимеханик (3128);
- специалист здравоохранения (2625);
- техник по обслуживанию (2606);
- коммерческий служащий (2559);
- монтажник сантехники (2541);
- специалист по логистике (2521);
- специалист по автоматизации (2459);
- специалист по розничной торговле (2443);
- повар (2407).
Кроме того, в Швейцарии нужны работники на следующие вакансии: механики, садоводы, руководители строительных проектов, системные инженеры, бригадиры, маляры и слесари.
Фото: Работа по уборке (gettyimages.com)
Сколько можно заработать в Швейцарии
Большинство украинцев в Швейцарии, получивших доступ к рынку труда через временную защиту – женщины. Поэтому для них подходят лишь некоторые работы, на которые готовы брать иностранных работников. Если в 2023 году в Швейцарии работало около 20% украинцев со статусом S, то в 2024 году власти планируют увеличить число трудоустроенных с постоянной работой до 40%.
В то же время, по данным salaryexplorer.com, зарплаты в Швейцарии начинаются от 31 300 швейцарских франков в год (2800 евро в месяц). Это самая низкая цифра, выявленная в опросе по заработной плате, который охватил тысячи работников со всей страны. Минимальная зарплата официально установлена только в нескольких кантонах.
На сайтах вакансий украинкам предлагают такие вакансии в Швейцарии:
- уборка номеров отеля – 17 евро/час, без знания языка;
- работник на шоколадную фабрику (работа на конвейере и упаковке продукции) – 17 евро в час (от 3900 евро в месяц);
- упаковка одежды на складе – 21 евро в час (4900 евро в месяц), без опыта и знания языка;
- работник на предприятие по производству куриного мяса – 4500 евро.
Согласно одному из исследований занятости среди украинских беженцев, украинцы преимущественно работают по ставке 70% недели и в среднем зарабатывают 4477 швейцарских франков в месяц (4804 евро).
Напомним, мы писали, что в Швейцарии готовят важные изменения для трудоустройства украинцев. Планировалось отменить обязательное разрешение на работу, которое выдают местные власти.
Также мы рассказывали, что Швейцария продлила статус временной защиты для украинских беженцев. Статус S будет действовать до 4 марта 2025 года.
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