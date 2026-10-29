Новый дедлайн и менее жесткие правила: Кабмин обновил требования к бизнесу по укрытиям

Кабмин обновляет правила работы бизнеса во время воздушных тревог и дает предпринимателям больше времени на устройство укрытий, но отменять требования не собираются.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

По словам главы правительства, приоритетом остается безопасность людей, однако власти продолжают действие постановления, чтобы не допустить остановки экономики страны.

Два месяца назад Кабмин инициировал изменения, но значительная часть предприятий так и не начала выполнять базовые требования.

Предпринимателям дают больше времени на обустройство укрытий или безопасных пространств.

Отсрочка не означает отмены требований, поэтому бизнес должен обеспечить самое простое безопасное пространство, мобильное укрытие или информировать о ближайшем подземном хранилище.

Требования к укрытиям будут зависеть от количества работников и посетителей, одновременно находящихся на объекте.

При этом хранилище не обязательно должно быть на собственной территории предприятия - можно пользоваться укрытием рядом при достаточной вместимости, если люди четко знают о его расположении.

Детали на этот счет пообещали предоставить Минэкономики и МВД.

До 4 марта военные администрации соберут данные о выполнении новых требований, после чего примут дальнейшие решения.

"Приоритет по-прежнему - безопасность людей. В то же время мы продолжаем действие постановления, потому что не можем допустить остановки экономики и жизнедеятельности страны", - отметил Сергей Корецкий.

Премьер также указал на важность ответственного подхода бизнеса в условиях войны.

"Хочу напомнить, что два месяца назад Правительство инициировало эти изменения. Однако мы увидели, что значительная часть предприятий даже не начала выполнять базовые требования по безопасности людей. Отдельно благодарю предпринимателей, которые уже позаботились о безопасности людей и сделали для этого максимум возможного. Именно так должно быть", - подчеркнул премьер.