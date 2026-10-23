Для посторонних вход закрыт: Кабмин ограничил доступ к укрытиям в школах и детсадах
В Украине ограничили доступ посторонних лиц к укрытиям в детсадах и школах. Во время очного обучения школьные укрытия будут предназначены прежде всего для учеников и учителей.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины от 15 октября 2026 года №1288.
Кто сможет пользоваться укрытиями в школах и детсадах
Согласно постановлению, укрытия в учреждениях дошкольного образования используются исключительно для защиты участников образовательного процесса - детей и работников.
В школах во время очного обучения защитные сооружения доступны только для учеников и учителей. В то же время, по решению местных органов исполнительной власти или органов местного самоуправления в школьном укрытии смогут одновременно находиться и участники учебного процесса, и другие категории населения.
Соответствующий порядок должен определить балансодержатель укрытия - учредитель или руководитель соответствующего учебного заведения.
При каких условиях посторонних могут допустить к школьному укрытию
Перед принятием решения об использовании школьного укрытия для других граждан, необходимо оценить возможность его совместного использования.
В частности, должно быть предусмотрено:
- зонирование помещений с определением мест для учеников и других граждан;
- определение порядка сопровождения посторонних лиц к укрытию работниками охраны, техническим или другим персоналом заведения в ночное время, в выходные и праздничные дни;
- ограничение доступа к другим помещениям и территориям заведения, кроме укрытия и пути к нему;
- установление указателей, схем и правил поведения на территории заведения и пользования его имуществом, в том числе с учетом потребностей людей с инвалидностью и маломобильными группами населения;
- обнародование информации об укрытиях, доступных для посторонних лиц, а также правил пользования ими.
Информация о таких защитных сооружениях должна размещаться на официальных вебпорталах учредителей учебных заведений или самих заведений. При этом учитывают наличие свободной площади и время, когда укрытия могут использовать другие граждане.
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Как обеспечить безопасность детей
Если местные власти примут решение об одновременном пребывании учаеников и других граждан в школьном укрытии, руководство учреждения должно обеспечить безопасность детей.
В частности, в течение всего времени пребывания учеников в укрытии должны присутствовать педагогические работники, психолог и работник полиции или службы охраны - при наличии.
Кроме того, необходимо разграничить зоны пребывания учеников и других граждан, а по возможности - выделить для них отдельные помещения. Пути передвижения этих групп к укрытию и обратно должны как можно меньше пересекаться.
Для участников образовательного процесса должны быть доступны отдельные санузлы. Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрена отдельная комната или обособленная часть помещения для психологической разгрузки и предоставления необходимых психолого-педагогических и коррекционно-развивательных услуг.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что формат обучения в школах зависит от ситуации с безопасностью и наличия укрытий. По данным МОН, по состоянию на конец августа 2026 года, 90% школ, работающих очно, имеют собственные или доступные укрытия, а на обустройство школьных укрытий в этом году направили 5 млрд гривен.
Также мы рассказывали, что Кабмин принял новые правила обучения школьников во время продолжительных воздушных тревог. Школы смогут совмещать очный и дистанционный формат, а общины должны помочь организовать обучение в обустроенных укрытиях.