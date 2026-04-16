Робопес Spot теперь видит все: Google дал собаке Boston Dynamics ИИ-зрение

12:38 16.04.2026 Чт
2 мин
Робопес Spot научился видеть мир настолько четко, что теперь не пропускает ни одной детали на приборах и датчиках
aimg Ольга Завада
Новый ИИ изменит "восприятие" робопсов Spot (фото: Getty Images)

Знаменитый четвероногий робот Spot от стартапа Boston Dynamics получил масштабное обновление. Благодаря новой ИИ-системе Gemini Robotics-ER 1.6 от Google он научился понимать физическую среду почти на уровне с человеком.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на официальный блог Boston Dynamics.

Наиболее впечатляющим достижением разработчиков стало улучшение "зрения" робота. Теперь Spot может самостоятельно проводить инспекции на заводах, считывая сложные показатели манометров и термометров.

Если раньше точность таких действий была всего 23%, то с новым ИИ она взлетела до 98%. Робопес больше не путается в цифрах и стрелках - он видит прибор и мгновенно понимает его значение.

Апгрейд Spot - в чем преимущества

Видит сквозь стекло: робот легко проверяет уровень жидкости в цистернах через смотровые окошки.

Считает без ошибок: он может найти и посчитать все молотки или ножницы даже в заваленном инструментами помещении.

Распознает опасность: Spot видит риски травмирования людей и понимает, куда не стоит вмешиваться.

Работа в реальных условиях

Обновленные робопсы уже проходят стажировку на заводах Hyundai. Они свободно передвигаются по цехам, проверяют давление в трубах и следят за исправностью оборудования.

Благодаря новому ИИ от Google Spot перестал быть просто программируемой машиной. По словам разработчиков, теперь это "автономный работник, который понимает, что он делает, и может адаптироваться к сложным ситуациям на производстве без помощи оператора".

