Сийярто заявил, что Венгрия примет участие в саммите мира в Швейцарии
Венгрия будет участвовать в саммите мира в Швейцарии 15-16 июня. Страна будет представлена на мероприятии на уровне министра иностранных дел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
"Причина нашего участия в том, что мы абсолютно на стороне мира, а потому мы принимаем участие во всех мероприятиях, где мир стоит на повестке дня", – сказал венгерский министр.
Отвечая на вопросы журналиста, он сообщил, что Венгрия будет представлена на конференции на уровне министра иностранных дел.
"Мы уважаем мирные усилия Швейцарии, мы будем участвовать на уровне министра иностранных дел", - добавил он, также отметив, что говорить о мире всегда полезно.
В то же время он высказался и об отсутствии России на саммите.
"Мы считаем, что реальные результаты можно ожидать, если все будут за столом переговоров", - констатировал он.
Саммит мира в Швейцарии
Несколько дней назад сообщалось, что Венгрия еще не решила будет ли участвовать в Глобальном саммите мира в Швейцарии, поскольку не считает войну в Украине "своей", а на встрече не будут присутствовать обе стороны противостояния.
Напомним, 15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит мира. В целом Украина и Швейцария пригласили на мероприятие более 150 стран, при этом РФ не получила приглашение.
Подробнее о том, кто и почему отказывается от участия в саммите мира, - в материале РБК-Украина.
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