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Делают ставку на количество. В ЦПД рассказали, как Россия применяет солдат КНДР

Фото: Россия применяет солдат КНДР для увеличения количества (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Северной Кореи в российской форме уже участвуют в штурмах на Курском направлении. Кремль на этот раз решил снова сделать ставку на количество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Военные КНДР в российской форме участвуют в штурмах на Курщине. Россияне делают ставку на количество и пытаются с помощью корейцев проводить штурмовые действия, когда задачей корейцев является пробежать под ударами наших сил и занять те или иные участки", - отметил Коваленко.

Он отметил, что сейчас уже известно, что были зафиксированы потери среди северокорейских военных.

"Относительно их качественных способностей - пехотинцы, которые упражняются с советским оружием, и бегут вперед. Российская пропаганда будет превозносить их с целью использовать военных КНДР еще и как страшилку для украинских военных и гражданских", - подытожил руководитель ЦПИ.

В то же время Коваленко подчеркнул, что недооценивать врага не стоит.

"Но он (враг, - ред.) умирает. К сожалению, тратить дополнительные ресурсы на это придется. Впрочем, Россия втянула в войну в Европе КНДР. Не стоит сомневаться в том, что рано или поздно КНДРовцы будут бежать на территорию НАТО, если сейчас Европа не осуществит качественные изменения в своем отношении к угрозам, а не будет надеяться только на США, или на Украину". - подчеркнул он.

 

Северокорейские военные в Курской области

Заметим, что ранее сегодня Главное управление разведки Украины сообщало, что Россия в ближайшее время планирует привлечь солдат КНДР к штурмам в Курской области.

Позже об этом заявил и президент Украины Владимир Зеленский. Он, как и Коваленко, отметил, что есть сведения о первых потерях среди северокорейских военных.

Подробнее о том, как Зеленский прокомментировал использование войск КНДР в штурмах, читайте в материале РБК-Украина.

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