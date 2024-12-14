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Роблять ставку на кількість. У ЦПД розповіли, як Росія застосовує солдатів КНДР

Фото: Росія застосовує солдатів КНДР для збільшення кількості (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Північної Кореї у російській формі вже беруть участь в штурмах на Курському напрямку. Кремль цього разу вирішив знову зробити ставку на кількість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Військові КНДР у російській формі беруть участь в штурмах на Курщині. Росіяни роблять ставку на кількість і намагаються за допомогою корейців проводити штурмові дії, коли задачею корейців є пробігти під ударами наших сил і зайняти ті чи інші ділянки", - наголосив Коваленко.

Він зауважив, що наразі вже відомо, що були зафіксовані втрати серед північнокорейських військових.

"Щодо їх якісних здібностей - піхотинці, які вправляються з радянською зброєю, і біжать вперед. Російська пропаганда буде звеличувати їх з метою використовувати військових КНДР ще і як страшилку для українських військових та цивільних", - підсумував керівник ЦПД.

Водночас Коваленко підкреслив, що недооцінювати ворога не варто.

"Але він (ворог, ред.) вмирає. На жаль, витрачати додаткові ресурси на це доведеться. Втім, Росія втягнула у війну в Європі КНДР. Не варто сумніватися в тому, що рано чи пізно КНДРівці бігтимуть на територію НАТО, якщо зараз Європа не здійснить якісні зміни у своєму ставленні до загроз, а не буде сподіватися тільки на США, або на Україну". - наголосив він.

Північнокорейські військові в Курській області

Зауважимо, що раніше сьогодні Головне управління розвідки України повідомляло, що Росія найближчим часом планує залучити солдатів КНДР до штурмів у Курській області.

Пізніше про це заявив і президент України Володимир Зеленський. Він, як і Коваленко, зазначив, що є відомості про перші втрати серед північнокорейських військових.

Детальніше про те, як Зеленський прокоментував використання військ КНДР у штурмах, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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