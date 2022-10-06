Мобилизация в отдаленных регионах РФ происходит методом облав, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Призыв происходит методом облав, практически все мужское население призывного возраста насильно доставляют в военкоматы. Вместе с тем в Москве и на половину не выполнен план мобилизации, который составляет по районам менее 0,2 процента населения.

Как сообщалось, во время выступления 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил старт частичной мобилизации в России. Он планирует бросить на войну в Украине 300 тысяч резервистов.

При этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил о 200 тысячах уже мобилизованных. Однако реальное количество их меньше, хотя и превышает 100 тысяч людей.

По данным разведки, Россия мобилизовала более 100 тысяч человек, но это количество значительно меньше, чем заявлял ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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