Делаем все, чтобы решение на летнем саммите НАТО "сработало" для Украины, - Зеленский

По его словам, в течение этой и в ближайшие недели состоятся новые встречи и переговоры. В большей степени речь идет о визитах партнеров в Украину. Ожидается, что новые недели принесут еще больше оружия для наших защитников.

"Еженедельно добавляем содержание для Украины от саммита в Вильнюсе. Мы делаем все, чтобы решение на саммите для нас было таким, какое сработает. Посмотрим, но, тем не менее, мы работаем над этим", - сказал президент.

Зеленский также отметил принятие декларации от Парламентской ассамблеи НАТО. Так, президент подчеркнул, что вещи назвали своими именами - речь идет о четком признании преступлений России против Украины геноцидом и четком осуждении рашистской идеологии.

Кроме того, президент сообщил о подготовку к нескольким промежуточным мерам безопасности в странах-соседях - которые больше всего поддерживают Украину. Поэтому будут и новые обращения для укрепления наших связей с партнерами.

"Такая наша интенсивная внешняя политика, разные нестандартные форматы, максимум полезного внимания мира к Украине, к нашей защите - будем все это продолжать. Все больше результатов для Украины - ПВО, артиллерия, бронетехника, снаряды, тренировки - все это обязательно", - добавил Зеленский.

Стремление Украины вступить в НАТО

К НАТО не может присоединиться страна, которая находится в состоянии войны. Поэтому у Украины будет шанс вступить в Альянс только после завершения боевых действий.

Так, 11-12 июля пройдет саммит НАТО в Вильнюсе. Украина не согласна на альтернативы членства в Альянсе, поэтому ждет от саммита "графику вступления".

Больше об ожиданиях Украины от саммита - читайте в материале РБК-Украина.

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