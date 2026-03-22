RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Изготавливали не дроны: украинская компания раскрыла детали поджога в Чехии

16:43 22.03.2026 Вс
2 мин
Завод, который сожгли в Чехии, изготавливал для ВСУ не дроны, а не менее важное оборудование
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: полиция Чехии все еще ведет расследование (Getty Images)

Масштабный пожар на предприятии в чешском городе Пардубице, как выяснилось, повредил мощности производителя украинских тепловизоров Archer. Причиной мог быть умышленный поджог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление основателя и CEO Archer Александра Яременко в Facebook и чешское издание Ceske Noviny.

"Сообщаю, что ночью 20 марта наше предприятие в Чехии "Archer-LPP" было целенаправленно сожжено группой людей в масках", - сообщил Яременко.

Пожар охватил складской цех и соседнее административное здание холдинга LPP, в состав которого входит Archer-LPP. Несмотря на значительный материальный ущерб, обошлось без пострадавших.

Несмотря на инцидент, Яременко заверил партнеров и заказчиков, что диверсия не остановит работу компании. По его словам, все договорные обязательства будут выполнены, а продукция - отгружена вовремя.

LPP Holding объединяет ряд технологических компаний, занимающихся разработкой и интеграцией систем в военном и гражданском секторах. А сама Archer, которая входит в состав холдинга, является известным производителем высокотехнологичной оптики, в частности тепловизионных прицелов и систем наблюдения, которые активно используются украинскими военными на фронте.

Напомним, 20 марта стало известно, что в Чехии произошел пожар на важном оборонном предприятии, инцидент расследуют, как теракт. Следствие ведется также силами государственной безопасности - по статье о терроризме.

21 марта чешские СМИ написали, что на заводе в чешском городе Пардубице производили дроны для Украины. Издание подтвердили, что полиция квалифицировала инцидент как теракт. Ответственность за поджог взяла на себя ранее никому не известная группа The Earthquake Faction.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаЧехияТеракт