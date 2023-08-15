Делала "бизнес" на уклонистах. СБУ задержала главу ВВК Житомирской области

Глава военно-врачебной комиссии Житомирской области помогала мужчинам нелегально выезжать за границу. Ее поймали на взятках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram .

По информации правоохранителей, глава областной ВВК действовала вместе с сотрудниками областного военкомата, адвокатом и чиновницей местной больницы. Они подделывали для мужчин документы, в которые вписывали тяжелые диагнозы, что позволяло впоследствии пересечь границу.

Фото: главу ВВК Житомирской области поймали на взятке (t.me/SBUkr)

СБУ выяснила, что стоимость таких услуг составляла от 2,5 до 5 тысяч долларов и она зависела от срочности "заказа". Как отмечают силовики, полученные деньги злоумышленники распределяли между собой.

"Между фигурантами было четкое распределение преступных "обязанностей". Так, например, адвокат подбирал потенциальных "клиентов", председатель ВЛК и чиновник медзаведения фальсифицировали медицинские справки, а работники облвоенкомата "сопровождали" их в своем ведомстве", - уточняют в СБУ.

Глава военно-врачебной комиссии, адвокат и чиновница медучреждения были задержаны во время получения взятки. В ходе обысков правоохранители обнаружили 35 тысяч долларов.

Сейчас все подозреваемые находятся под стражей.

Некачественная работа ВВК

Напомним, еще вчера президент Украины Владимир Зеленский заявлял о некачественной работе в нашей стране военно-врачебных комиссий. По его словам, о ней рассказали ему военные во время визита в Донецкую область

Глава государства анонсировал решения, которые должны исправить эту проблему.