Роббен може зіграти в матчі-відповіді Ліги чемпіонів "Баварія" - "Ліверпуль"

Фото: Ар'єн Роббен (fcbayern.com)

35-річний голландець все ближче до повернення в стрій

Півзахисник "Баварії" Ар'єн Роббен почав тренування з м'ячем, а через тиждень зможе повернутися в загальну групу. Як повідомляє Bild, є ймовірність, що голландський футболіст зможе взяти участь в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля".

Раніше стало відомо, що у Роббена була виявлені гнійна зубна інфекція, яка викликала ускладнення. Крім того, у хавбека в останні місяці регулярні проблеми зі стегном. З цієї причини голландець був змушений пропустити шість матчів ще до зимової перерви.

У нинішньому сезоні Роббен провів 15 матчів за мюнхенський клуб, в яких забив п'ять голів і віддав дві результативні передачі. У першій зустрічі між "Ліверпулем" і "Баварією" була зафіксована нульова нічия.

Нагадаємо, Ар'єн Роббен і француз Франк Рібері покинуть німецький футбольний клуб "Баварія" після закінчення сезону.