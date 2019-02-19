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"Ліверпуль" і "Баварія" розійшлися миром в першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ

Новини » Спорт    19.02.2019 - 23:58
"Ліверпуль" і "Баварія" розійшлися миром в першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ
Фото: "Ліверпуль" - "Баварія" (twitter.com/FCBayernEN)

Матч-відповідь відбудеться 13 березня

"Ліверпуль" зіграв в нічию з "Баварією" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч на стадіоні "Енфілд" завершилася з рахунком 0:0.

Незважаючи на нулі на табло, поєдинок пройшов у високому темпі. Моментів команди створили приблизно порівну. У господарів ближче всіх до голу були Мане і Матіп, у гостей - Гнабрі.

На 28 хвилині зустрічі захисник мюнхенців Йозуа Кіммі отримав жовту картку. Для гравця це попередження стало третім у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. Таким чином, він пропустить матч-відповідь в Німеччині. А ось склад "мерсисайдців" повернеться ван Дейк.

Матч-відповідь "Баварія" - "Ліверпуль" відбудеться 13 березня на стадіоні "Альянц-Арена" в Мюнхені.

В паралельній грі 1/8 фіналу ЛЧ зустрічались "Ліон" і "Барселона", які також не виявили переможця. Перший матч в Ліоні на стадіоні "Стад де Люм'єр" завершився внічию з рахунком 0:0.

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