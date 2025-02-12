СНБО ввел санкции против Порошенко, - источники

Информацию о введении санкций против Порошенко подтвердили изданию в окружении 5-го президента.

При этом источники во власти говорят, что новые санкции СНБО нацелены, в частности, на представителей большого бизнеса, которых ранее было принято называть "олигархами".

Реакция Порошенко

Петр Порошенко подтвердил, что СНБО принял решение о санкциях против него, а также раскритиковал такой шаг.

Анонс санкций от Зеленского

Напомним, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что в ходе заседания Совета нацбезопасности и обороны будут согласованы новые санкции.

При этом уже сегодня, 12 февраля, после заседания СНБО Зеленский подчеркнул, что "каждый, кто уничтожал национальную безопасность и помогал России, будет отвечать". В частности, речь о блокировании миллиардов, которые были заработаны "продажей Украины".