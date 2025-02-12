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СНБО ввел санкции против Порошенко, - источники

Фото: Петр Порошенко, пятый президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Совет национальной безопасности и обороны принял решение ввести санкции против народного депутата и 5-го президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Информацию о введении санкций против Порошенко подтвердили изданию в окружении 5-го президента. 

При этом источники во власти говорят, что новые санкции СНБО нацелены, в частности, на представителей большого бизнеса, которых ранее было принято называть "олигархами". 

Реакция Порошенко

Петр Порошенко подтвердил, что СНБО принял решение о санкциях против него, а также раскритиковал такой шаг.

Анонс санкций от Зеленского

Напомним, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что в ходе заседания Совета нацбезопасности и обороны будут согласованы новые санкции. 

При этом уже сегодня, 12 февраля, после заседания СНБО Зеленский подчеркнул, что "каждый, кто уничтожал национальную безопасность и помогал России, будет отвечать". В частности, речь о блокировании миллиардов, которые были заработаны "продажей Украины". 

Подозрение в госизмене

Напомним, в декабре 2021 года Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене и пособничестве так называемым "ЛНР" и "ДНР".

По версии правоохранителей, Порошенко способствовал деятельности "ЛНР" и "ДНР" путем организации поставок угля из оккупированных территорий.

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Петр ПорошенкоСНБО