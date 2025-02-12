РНБО запровадила санкції проти Порошенка, - джерела

Інформацію про введення санкцій проти Порошенка підтвердили виданню в оточенні 5-го президента.

При цьому джерела у владі кажуть, що нові санкції РНБО націлені, зокрема, на представників великого бізнесу, яких раніше було прийнято називати "олігархами".

Реакція Порошенка

Петро Порошенко підтвердив, що РНБО ухвалила рішення про санкції проти нього, а також розкритикувала такий крок.

Анонс санкцій від Зеленського

Нагадаємо, 11 лютого президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що під час засідання Ради нацбезпеки та оборони будуть узгоджені нові санкції.

При цьому вже сьогодні, 12 лютого, після засідання РНБО Зеленський наголосив, що "кожен, хто знищував національну безпеку та допомагав Росії, відповідатиме". Зокрема, йдеться про блокування мільярдів, які були зароблені "продажем України".