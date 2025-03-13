RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В СНБО отреагировали на заявление Путина о 30-дневном перемирии с Украиной

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Реакция российского диктатора Владимира Путина на идею о 30-дневном перемирии с Украиной является примером типичного поведения страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

"Типичное поведение России в международной политике: "мы готовы прекратить огонь, но есть "нюансы", - написал Коваленко, реагируя на высказывание Путина. 

По словам руководителя ЦПД, информационная стратегия России в любом случае будет направлена на то, чтобы обвинять Украину в своих же нарушениях и предъявлять странные требования. 

Коваленко подчеркнул, что Россия хочет сделать все так же, как было при подписании "Минских соглашений". 

"Это их тактика есть и будет - врать и обвинять", - добавил он. 

Что сказал Путин

Напомним, российский диктатор Владимир Путин сегодня впервые отреагировал на предложение США о прекращении огня с Украиной на 30 дней.

Глава Кремля заверил, что он якобы поддерживает такую идею, но есть много нюансов. В частности, он напомнил о присутствии украинских военных в Курской области. И диктатора "беспокоит", что в случае прекращения огня они оттуда "выйдут без боя".

Поэтому Путин хочет обсудить такие нюансы с США, в частности с президентом Дональдом Трампом.

К слову, ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял о готовности ввести против России максимальные санкции, если Москва не захочет завершать войну.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинСНБОМирные переговорыПеремирие на ДонбассеРежим прекращения огняВойна в Украине