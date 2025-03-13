В СНБО отреагировали на заявление Путина о 30-дневном перемирии с Украиной

Реакция российского диктатора Владимира Путина на идею о 30-дневном перемирии с Украиной является примером типичного поведения страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram .

"Типичное поведение России в международной политике: "мы готовы прекратить огонь, но есть "нюансы", - написал Коваленко, реагируя на высказывание Путина.

По словам руководителя ЦПД, информационная стратегия России в любом случае будет направлена на то, чтобы обвинять Украину в своих же нарушениях и предъявлять странные требования.

Коваленко подчеркнул, что Россия хочет сделать все так же, как было при подписании "Минских соглашений".

"Это их тактика есть и будет - врать и обвинять", - добавил он.