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В СНБО отреагировали на заявление Путина о 30-дневном перемирии с Украиной

Киев, Четверг 13 марта 2025 18:17
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В СНБО отреагировали на заявление Путина о 30-дневном перемирии с Украиной Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Реакция российского диктатора Владимира Путина на идею о 30-дневном перемирии с Украиной является примером типичного поведения страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

"Типичное поведение России в международной политике: "мы готовы прекратить огонь, но есть "нюансы", - написал Коваленко, реагируя на высказывание Путина.

По словам руководителя ЦПД, информационная стратегия России в любом случае будет направлена на то, чтобы обвинять Украину в своих же нарушениях и предъявлять странные требования.

Коваленко подчеркнул, что Россия хочет сделать все так же, как было при подписании "Минских соглашений".

"Это их тактика есть и будет - врать и обвинять", - добавил он.

Что сказал Путин

Напомним, российский диктатор Владимир Путин сегодня впервые отреагировал на предложение США о прекращении огня с Украиной на 30 дней.

Глава Кремля заверил, что он якобы поддерживает такую идею, но есть много нюансов. В частности, он напомнил о присутствии украинских военных в Курской области. И диктатора "беспокоит", что в случае прекращения огня они оттуда "выйдут без боя".

Поэтому Путин хочет обсудить такие нюансы с США, в частности с президентом Дональдом Трампом.

К слову, ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял о готовности ввести против России максимальные санкции, если Москва не захочет завершать войну.

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