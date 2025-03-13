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У РНБО відреагували на заяву Путіна про 30-денне перемир'я з Україною

Київ, Четвер 13 березня 2025 18:17
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У РНБО відреагували на заяву Путіна про 30-денне перемир'я з Україною Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Реакція російського диктатора Володимира Путіна на ідею про 30-денне перемир'я з Україною є прикладом типової поведінки країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

"Типова поведінка Росії в міжнародній політиці: "ми готові припинити вогонь, але є "нюанси", - написав Коваленко, реагуючи на висловлювання Путіна.

За словами керівника ЦПД, інформаційна стратегія Росії в будь-якому разі буде спрямована на те, щоб звинувачувати Україну у своїх же порушеннях і пред'являти дивні вимоги.

Коваленко підкреслив, що Росія хоче зробити все так само, як було під час підписання "Мінських угод".

"Це їхня тактика є і буде - брехати і звинувачувати", - додав він.

Що сказав Путін

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін сьогодні вперше відреагував на пропозицію США про припинення вогню з Україною на 30 днів.

Глава Кремля запевнив, що він нібито підтримує таку ідею, але є багато нюансів. Зокрема, він нагадав про присутність українських військових у Курській області. І диктатора "турбує", що в разі припинення вогню вони звідти "вийдуть без бою".

Тому Путін хоче обговорити такі нюанси з США, зокрема з президентом Дональдом Трампом.

До слова, раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв про готовність ввести проти Росії максимальні санкції, якщо Москва не захоче завершувати війну.

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