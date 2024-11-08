В СНБО уточнили, с какой целью солдат КНДР отправили в Курскую область

Солдаты КНДР в Курской области

Напомним, Главное управление разведки еще в конце октября сообщало о том, что северокорейских солдат перебросили в Курскую область.

При этом недавно президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные украинский разведки утверждал, что в Курской области уже сосредоточено около 11 тысяч северокорейцев.

В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что украинские воины уже столкнулись в бою с северокорейцами. Источники Reuters в США подтвердили такую информацию и уточнили, что бой произошел в Курской области.

По словам Умерова, Украина ожидает более массового участия в боях солдат КНДР через несколько недель.

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