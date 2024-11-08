RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В СНБО уточнили, с какой целью солдат КНДР отправили в Курскую область

Иллюстративное фото: солдат КНДР отправили в Курскую область (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Северокорейские солдаты уже находятся вблизи линии фронта в Курской области. Там они должны тренироваться использовать FPV-дроны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии The Washington Post заявил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По словам Коваленко, в Курской области северокорейские военные обучаются управлению FPV-дронами в "реальных боевых условиях".

Глава ЦПД отметил, что в течение трех месяцев северокорейцы смогут заменить российских солдат. Но, по словам Коваленко, Украина определила места расположения военных КНДР. 

"Мы знаем, что на этих позициях находятся северокорейцы, и эти позиции подверглись ударам. Я не могу комментировать потери", - отметил он. 

Солдаты КНДР в Курской области

Напомним, Главное управление разведки еще в конце октября сообщало о том, что северокорейских солдат перебросили в Курскую область.

При этом недавно президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные украинский разведки утверждал, что в Курской области уже сосредоточено около 11 тысяч северокорейцев.

В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что украинские воины уже столкнулись в бою с северокорейцами. Источники Reuters в США подтвердили такую информацию и уточнили, что бой произошел в Курской области.

По словам Умерова, Украина ожидает более массового участия в боях солдат КНДР через несколько недель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБОКНДРСеверная КореяКурская областьВойна в Украине