ua ru
Пн, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В СНБО опровергли фейки по получению выплат на деоккупированных территориях

Новина українською →
Украина, Понедельник 26 сентября 2022 19:47
В СНБО опровергли фейки по получению выплат на деоккупированных территориях Фото: В СНБО опровергли фейки по получению денежных выплат на деоккупированных территориях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Среди населения распространяются фейки о получении пенсий и пособий на деоккупированных территориях. Центр противодействия дезинформации при СНБО приводит их и опровергает, ссылаясь на законодательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦПД.

В ведомстве привели три самых распространенных фейка о получении пенсий и денежной помощи на деоккупированных территориях:

1) Фейк: "Город уволили, но деньги же снять невозможно. Зачем такое делать, если банки не работают?!"

Объяснение: Все граждане деоккупированных территорий могут снять пенсии и денежную помощь с карт на кассах супермаркетов, аптек и АЗС (при наличии там наличных).

2) Фейк: "Если нет карты и документов, выплаты получить невозможно"

Чтобы получить средства, граждане могут:

  • При наличии смартфона или компьютера - через официальный сайт или мобильное приложение своего банка выпустить виртуальную карту и/или заказать доставку карты домой.
  • Воспользоваться услугой "С карты домой" от АО "Укрпочта", чтобы почтальон приносил перевод по указанному адресу.

3) Фейк: "Если отделение прекратит работу из-за обстрелов, пенсию никто не получит"

Объяснение: Вы можете перенаправить выплаты на вашу физическую или электронную карточку, заполнив заявление.

Напомним, что в России распространяют пропаганду о якобы планах украинских военных после освобождения Харьковской области наступать на территорию РФ.

Также в Совете нацбезопасности и обороны собрали главные фейки о реактивной системе залпового огня HIMARS.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО Война в Украине
NEWS
ВСУ отбили все атаки на фронте и уничтожили три склады оккупантов: сводка Генштаба
ВСУ отбили все атаки на фронте и уничтожили три склады оккупантов: сводка Генштаба
DAILY
Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны