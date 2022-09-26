В СНБО опровергли фейки по получению выплат на деоккупированных территориях
Среди населения распространяются фейки о получении пенсий и пособий на деоккупированных территориях. Центр противодействия дезинформации при СНБО приводит их и опровергает, ссылаясь на законодательство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦПД.
В ведомстве привели три самых распространенных фейка о получении пенсий и денежной помощи на деоккупированных территориях:
1) Фейк: "Город уволили, но деньги же снять невозможно. Зачем такое делать, если банки не работают?!"
Объяснение: Все граждане деоккупированных территорий могут снять пенсии и денежную помощь с карт на кассах супермаркетов, аптек и АЗС (при наличии там наличных).
2) Фейк: "Если нет карты и документов, выплаты получить невозможно"
Чтобы получить средства, граждане могут:
- При наличии смартфона или компьютера - через официальный сайт или мобильное приложение своего банка выпустить виртуальную карту и/или заказать доставку карты домой.
- Воспользоваться услугой "С карты домой" от АО "Укрпочта", чтобы почтальон приносил перевод по указанному адресу.
3) Фейк: "Если отделение прекратит работу из-за обстрелов, пенсию никто не получит"
Объяснение: Вы можете перенаправить выплаты на вашу физическую или электронную карточку, заполнив заявление.
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