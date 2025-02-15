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В СНБО развенчали фейк о вчерашнем взрыве в Николаеве и "мести" работникам ТЦК

Николаев, Суббота 15 февраля 2025 15:05
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В СНБО развенчали фейк о вчерашнем взрыве в Николаеве и "мести" работникам ТЦК Фото: место взрыва в Николаеве 14 февраля (t.me/MykolaivNationalPolice)
Автор: Владимир Костырин

В социальных сетях разгоняется очередной фейк вражеской пропаганды относительно взрыва в Николаеве, который произошел 14 февраля. В нем инцидент "объясняли" якобы местью женщины работникам Территориального центра комплектования из-за мобилизации сына.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Речь идет о вчерашнем взрыве в центре Николаева, в результате которого погибли два человека. После этого в Telegram-каналах стали распространять лживые сообщения о том, что "якобы был местью работникам ТЦК и СП одной из погибших за мобилизацию ее сына".

В ЦНС развенчали новый вражеский фейк, верифицировав информацию в Национальной полиции Украины.

"Центр сообщает, что погибшая не имела сыновей мобилизационного возраста. В то же время у нее остались двое сыновей: 2001 и 2011 годов рождения", - говорится в публикации.

Кроме того, добавили в ЦНС, после проверки личности старшего сына "выяснилось, что он не является военнослужащим".

В Центре также напомнили, что ранее рассказывали о том, как российские спецслужбы занимаются вербовкой людей в Украине для совершения диверсий против военных ВСУ.

"Важно понимать, что диверсанты гарантированно или умрут, или надолго сядут в наиболее короткие сроки, потеряв будущее", - акцентировали в ЦНС.

Теракты с подрывами помещений ТЦК по заказу спецслужб РФ

Напомним, недавно в СБУ обратились к украинцам и предупредили, что спецслужбы РФ начали использовать новую тактику - они подрывают исполнителей, которые минируют ТЦК по их заказу.

В Украине в последнее время ширится ряд терактов, связанная с сотрудниками ТЦК, или местами их расположения.

Ранее РБК-Украина писало о том, в здании Ровенского областного ТЦК был совершен теракт, вследствие которого погиб человек.

Кроме того, напомним, что 1 февраля на заправке в Пирятине Полтавской области напали и убили военного ТЦК. А уже 2 февраля произошел взрыв возле ТЦК в Павлограде Днепропетровской области. 5 февраля стало известно также о взрыве в городе Каменец-Подольский в помещении ТЦК.

Как рассказывал начальник ЦПД при СНБО Андрей Коваленко, операции со взрывами в украинских ТЦК курируют спецслужбы РФ.

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