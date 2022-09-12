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У Путіна зробили нову заяву про переговори із Зеленським

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Росія, Понеділок 12 вересня 2022 14:41
У Путіна зробили нову заяву про переговори із Зеленським Фото: Володимир Зеленський та Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Кремлі заявили, що не бачать передумов для переговорів президента РФ Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

"Ми не вбачаємо нині будь-якої переговорної перспективи і, як і раніше, констатуємо відсутність будь-яких передумов для таких переговорів", - заявив він.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський наголосив, що він наразі не планує розпочинати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від переговорів з Україною, але чим більше відкладається процес, тим складніше буде домовитися.

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