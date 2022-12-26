СНБО рассмотрит санкции против силовиков и представителей ИТ-сектора России
Межведомственная рабочая группа по реализации санкционной политики рекомендовала СНБО рассмотреть санкции против представителей силовых органов России и представителей ИТ-сектора.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.
Как пояснила первая вице-премьер-министр - министерша экономики Украины Юлия Свириденко, Межведомственная рабочая группа рекомендовала ввести санкции против 1300 силовиков России, в частности ФСБ, Службы внешней разведки, Нацгвардии, МВД и судебной власти.
"Также рекомендовано направить в СНБО предложения санкций против более 500 юридических и физических лиц ИТ-сферы России. Это производители программного обеспечения или оборудования, компании и лица, связанные с соцсетями, разными платформами, которые режим Путина (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) использует для пропаганды и тому подобное", - отметила Юлия Свириденко.
Межведомственная рабочая группа рассмотрела вопрос об усилении эффекта санкционного давления, в частности:
- отражение странами-партнерами санкций, принятых ранее Украиной;
- невозможность получения российской федерацией и республикой в Беларуси товаров критического импорта. В первую очередь - товаров и комплектующих, которые используются для производства вооружения и военной техники.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия планирует обойти нефтяное эмбарго Европейского союза благодаря увеличению экспорта сырой нефти.
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