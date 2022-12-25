Россия хочет обойти нефтяное эмбарго ЕС за счет увеличения экспорта сырой нефти

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Напомним, что с 5 февраля 2023 года вступает в силу запрет Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов. Это дополняет санкции по ограничению импорта сырой нефти.

"В случае, если возникнут проблемы с реализацией нефтепродуктов, нефтепереработка в определенном объеме может быть замещена дополнительными объемами экспорта нефти", - отметил в интервью агентству ТАСС вице-премьер РФ Александр Новак.

На днях РБК-Украина сообщало, что экспорт российской нефти марки Urals, которая должна быть транспортирована из российских портов на Балтийском море, может сократиться на 20% в декабре из-за ввода эмбарго и потолка на цены.

Кроме того, мы писали, что существенные ограничения импорта российской нефти в Евросоюз болезненно ударили по нефтяным доходам России. Снабжение российской нефти морским транспортом обрушилось в первую полную неделю действия санкций G7 и ЕС, направленных против доходов РФ от продажи нефти.

Напомним, 5 декабря вступило в силу эмбарго Европейского Союза по импорту морской нефти с территории России. Кроме того, страны G7 и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти. Однако ограничение пока не распространяется на топливо, поставляемое нефтепроводом "Дружба" в Венгрию, Словакию и Чехию.

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