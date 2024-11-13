В СНБО оценили масштаб ракетной атаки на Украину

Ракетная атака российской армии на Украину 13 ноября не была массированной. Но в Москве все готово к сильному удару.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрея Коваленко.
"Комбинированная атака с использованием крылатых ракет, баллистики (включая KN23 с КНДР), а также "шахедов" пока не была массированной", - написал он.
По его словам, для массированной атаки у врага все готово,
"Россияне накопили крылатые ракеты и продолжают это делать на зиму. И применение стратегической авиации это подтверждает", – добавил Коваленко.
Он подчеркнул, что "все планы врага известны и понятны, Украина будет противодействовать".
По данным Киевской городской военной администрации, 13 ноября вооруженные силы РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Это произошло впервые за последние 73 дня.
Для атаки враг применил вероятно крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты KN-23/KN-24/Искандер-М, беспилотники типа Shahed/Герань/Гербера/Пародия.
Воздушная тревога в столице была объявлена 6:30 из-за угрозы БпЛА с восточного направления. В это время крылатые ракеты уже направлялись в направлении Киева. Когда ракеты уже заходили в Киев, противник одновременно нанес баллистический удар по столице. Завершилась вражеская атака снова беспилотниками.
Воздушный удар вооруженных сил России по Киеву длился более 2 часов. В результате противовоздушного боя Силы обороны уничтожили несколько крылатых, несколько баллистических ракет и до десятка дронов врага.
Ранее глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, что Россия может накапливать свои ракеты не только для атак на украинскую инфраструктуру. По его словам, нельзя исключать подготовку масштабной наступательной операции.