В СНБО оценили масштаб ракетной атаки на Украину

"Комбинированная атака с использованием крылатых ракет, баллистики (включая KN23 с КНДР), а также "шахедов" пока не была массированной", - написал он.

По его словам, для массированной атаки у врага все готово,

"Россияне накопили крылатые ракеты и продолжают это делать на зиму. И применение стратегической авиации это подтверждает", – добавил Коваленко.

Он подчеркнул, что "все планы врага известны и понятны, Украина будет противодействовать".

Атака 13 ноября

По данным Киевской городской военной администрации, 13 ноября вооруженные силы РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Это произошло впервые за последние 73 дня.

Для атаки враг применил вероятно крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты KN-23/KN-24/Искандер-М, беспилотники типа Shahed/Герань/Гербера/Пародия.

Воздушная тревога в столице была объявлена 6:30 из-за угрозы БпЛА с восточного направления. В это время крылатые ракеты уже направлялись в направлении Киева. Когда ракеты уже заходили в Киев, противник одновременно нанес баллистический удар по столице. Завершилась вражеская атака снова беспилотниками.

Воздушный удар вооруженных сил России по Киеву длился более 2 часов. В результате противовоздушного боя Силы обороны уничтожили несколько крылатых, несколько баллистических ракет и до десятка дронов врага.