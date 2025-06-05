Футбол для Каддафи и первая гастроль Нигера: как сборная Украины играла против экзотических соперников

Перед встречами на Canadian Shield со, скажем так, не совсем привычными соперниками - Канадой и, особенно, Новой Зеландией - вспомним, какие экзотические сборные противостояли "сине-желтым" в прежние времена.

Ливия - Украина - 1:1 (2004 год)

Это было не столько спортивное мероприятие, сколько спортивно-бизнес-политическое. Украина взяла курс на сближение в отношениях с ливийским диктатором Муаммаром Каддафи и в качестве дружеского жеста отправила в Триполи команду Олега Блохина.

Поле стадиона в столице Джамахирии было настолько в ужасном состоянии, что об участии главных звезд, в частности Андрея Шевченко, речь не шла. В конце концов, и экспериментальный состав справился с задачей - сыграл с хозяевами вничью.

За Украину свой единственный гол в рядах "сине-желтых" провел Адриан Пуканыч. Ливийцы сравняли счет после ошибки Александра Шовковского.

Этот поединок стал первым и пока остается единственным для нашей национальной команды в Африке.

Через два года команды сыграли и ответный матч. Украина, которая готовилась к ЧМ-2006 разгромила номинальных гостей в швейцарском Госсау - 3:0. Забили Владимир Езерский, Алексей Белик и Андрей Воробей.

Украина - Нигер - 2:1 (2014 год)

Через десять лет Федерации футбола Украины (так тогда именовалась современная УАФ) каким-то чудом удалось выписать на игру в Киев сборную Республики Нигер.

Для экзотической команды это вообще был первый выезд за пределы Африки. И, кстати, предпоследний. Кроме "сине-желтых", нигерийцы в своей истории провели еще только один матч против неафриканского соперника - ОАЭ. А Украина - так и остается единственным европейским оппонентом в истории этой загадочной команды.

Несмотря на это, разгрома в Киеве не получилось. Украинцы открыли счет, соперники сравняли, а победу команде Михаила Фоменко принес гол Тараса Степаненко.

Украина - Бахрейн - 1:1 (2021 год)

В мае 2021-го в Харьков на товарищеский матч пожаловала сборная Бахрейна. За всю свою историю представители островной страны в Персидском заливе провели лишь три матча с европейскими соперниками: кроме "сине-желтых", с белорусами и сербами.

Болельщики не дождались доминирования подопечных Андрея Шевченко. Более того, гости открыли счет с пенальти и почти выиграли матч. Украину спас Виктор Цыганков на 90+1 минуте.

Украина - Коста-Рика - 4:0 (2006 год)

К Коста-Рике пренебрежительного отношения не было, ведь команда имела опыт выступлений на ЧМ-1990, тогда как "сине-желтые" готовились к дебюту на Мундиале.

Центральноамериканская команда также проводила подготовку к ЧМ-2006 вот и заскочила в Киев. Украина полностью переиграла гостей (4:0) и одержала уверенную победу благодаря голам Сергея Назаренко, Андрея Воробея, Максима Калиниченко и Алексея Белика.

ОАЭ - Украина - 1:1 (1994 год)

На момент этой игры сборная Украины не провела еще ни одного официального поединка (только товарищеские) и как раз готовилась к старту в первом своем отборе - к Евро-1996. Команда ОАЭ, в свою очередь, имела опыт участия в ЧМ-1990.

Контрольный матч прошел в немецком Грассау. Сборная ОАЭ, которая была номинальным хозяином, открыла счет в конце первого тайма. Украина отыгралась на 90-й минуте благодаря голу форварда "Днепра" Бориса Финкеля.