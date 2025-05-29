Ярмолюк заключил новый контракт в АПЛ: связал судьбу с клубом на шесть лет

Кто такой Егор Ярмолюк

Родился 1 марта 2004 года в Верхнеднепровске Днепропетровской области. Воспитанник академий "Стали" (Каменское), "Днепра" и "Днепра-1".

Именно в составе "Днепра-1" он дебютировал в Премьер-лиге Украины - это произошло в июне 2020 года, когда футболисту было 16 лет и 140 дней. Таким образом, он стал одним из самых молодых дебютантов в истории чемпионатов Украины.

В июле 2022 года подписал контракт с клубом английской Премьер-лиги "Брентфорд". Сначала выступал за молодежную команду, а затем начал привлекаться к матчам основного состава. В октябре 2023 года Ярмолюк дебютировал в АПЛ, а в ноябре впервые вышел в стартовом составе против "Арсенала", став самым молодым игроком основы "Брентфорда" в элитном дивизионе с 1947 года.

На юношеском и молодежном уровне играл за сборные Украины всех возрастных категорий - от U-15 до U-23. Дебют за национальную сборную Украины состоялся 20 марта 2025 года в матче Лиги наций против Бельгии (3:1).

Ранее сообщили о контактах двух грандов АПЛ с "Бенфикой" по трансферу Трубина.

Также объяснили, можно ли считать Мудрика победителем Лиги конференций.