Ярмолюк уклав новий контракт в АПЛ: пов'язав долю з клубом на шість років

Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк уклав новий контракт з англійським "Брентфордом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Нова угода розрахована до 2031 року. Також клуб має опцію продовження контракту ще на рік. Фінансові деталі не розголошуються.
Зазначимо, що дія попередньої угоди була розрахована до 2028 року.
У чемпіонаті АПЛ-2024/25 "Брентфорд" фінішував на 10-му місці. 21-річний українець провів у сезоні 35 матчів за команду в усіх турнірах. Результативних дій у нього не було.
Народився 1 березня 2004 року у Верхньодніпровську Дніпропетровської області. Вихованець академій "Сталі" (Кам'янське), "Дніпра" та "Дніпра-1".
Саме у складі «Дніпра-1» він дебютував у Прем’єр-лізі України – це сталося у червні 2020 року, коли футболісту було 16 років і 140 днів. Таким чином, він став одним із наймолодших дебютантів в історії чемпіонатів України.
У липні 2022 року підписав контракт із клубом англійської Прем’єр-ліги "Брентфорд". Спочатку виступав за молодіжну команду, а згодом почав залучатися до матчів основного складу. У жовтні 2023 року Ярмолюк дебютував у АПЛ, а в листопаді вперше вийшов у стартовому складі проти "Арсенала", ставши наймолодшим гравцем основи "Брентфорда" в елітному дивізіоні з 1947 року.
На юнацькому і молодіжному рівні грав за збірні України всіх вікових категорій – від U-15 до U-23. Дебют за національну збірну України відбувся 20 березня 2025 року у матчі Ліги націй проти Бельгії (3:1).
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