Ярмоленко визначився з ігровим номером в "Вест Хемі"
Український вінгер вибрав "двадцятку"
Півзахисник "Вест Хем Юнайтед" Андрій Ярмоленко виступатиме за нову команду під 20 ігровим номером. Про це повідомляє zbirna.com.
28-річний українець вже грав під цим номером в передсезонних товариських матчах. Так, Ярмоленко прийняв участь в трьох спарингах: з "Уікомбом" (1:0) - 45 хвилин до перерви, "Престоном" (2:2) - 65 хвилин (гольова передача) і "Іпсвічем" (2:1) - 63 хвилини.
Зазначимо, в своїй попередній команді - дортмундській "Боруссії" Ярмоленко виступав під номером 9, в "Динамо" - 10, а за збірну України грає під номером 7.
В англійській Прем'єр-лізі "Вест Хем" стартує 12 серпня в виїзному поєдинку з "Ліверпулем".
Нагадаємо, Ярмоленко розповів, хто вплинув на його рішення перейти в англійський клуб.
Минулого сезону український нападаючий взяв участь в 18 матчах "Боруссії" Д в німецькій Бундеслізі, в яких відзначився 3 забитими м'ячами і 2 результативними передачами.