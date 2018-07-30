Ярмоленко определился с игровым номером в "Вест Хэме"

Украинский вингер выбрал "двадцатку"

Полузащитник "Вест Хэм Юнайтед" Андрей Ярмоленко будет выступать за новую команду под 20 игровым номером. Об этом сообщает zbirna.com.

28-летний украинец уже играл под этим номером в предсезонных товарищеских матчах. Так, Ярмоленко принял участие в трех спаррингах: с "Уикомбом" (1:0) - 45 минут до перерыва, "Престоном" (2:2) - 65 минут (голевая передача) и "Ипсвичем" (2:1) - 63 минуты.

Отметим, в своей прошлой команде - дортмундской "Боруссии" Ярмоленко выступал под номером 9, в "Динамо" - 10, а за сборную Украины играет под номером 7.

В английской Премьер-лиге "Вест Хэм" стартует 12 августа в выездном поединке с "Ливерпулем".

Напомним, Ярмоленко рассказал, кто повлиял на его решение перейти в английский клуб.

В прошедшем сезоне украинский нападающий принял участие в 18 матчах "Боруссии" Д в немецкой Бундеслиге, в которых отметился 3 забитыми мячами и 2 результативными передачами.