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Ярмоленко став автором найкращого голу "Вест Хема" в серпні

Новини » Спорт    12.09.2019 - 21:23
Ярмоленко став автором найкращого голу "Вест Хема" в серпні
Фото: Андрій Ярмоленко (whufc.com)

Це був його перший гол після травми і дебютний в сезоні

Гол українського півзахисника Андрія Ярмоленка в ворота "Норвіча" виграв в голосуванні уболівальників "Вест Хема" за найкращий м'яч команди в серпні. Про це повідомляється в Twitter лондонського клубу.

У голосуванні також брали участь два голи нападника Себастьяна Аллі і результативні удари гравців академії Натана Холланда і Джо Пауелла.

"Історія. Гол. Святкування. Міг бути тільки один переможець в номінації гол місяця у серпні", - зазначено в повідомленні.

Відзначимо, що Ярмоленко забив у четвертому турі АПЛ, а це був його перший гол після травми і дебютний в сезоні.

Українець отримав травму в жовтні минулого року в матчі дев'ятого туру Прем'єр-ліги проти "Тоттенхема". В українця діагностували пошкодження ахіллового сухожилля, після чого на полі він уже не виходив.

Всього вінгер встиг провести за англійський клуб 12 матчів, забив три голи і віддав одну результативну передачу.

"Вест Хем" після чотирьох зіграних турів йде на 7 місці в турнірній таблиці АПЛ.

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