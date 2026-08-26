РЛС "Каста", учебный центр и не только: результаты новых ударов ВСУ по оккупантам

Последние удары ВСУ по объектам РФ

Напомним, в ночь на 26 августа Силы обороны Украины только в сутки применили "дальнобойные санкции" против 16 объектов россиян.

Так, ВСУ поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ - "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области.

Между тем, в Fire Point сообщили, что ночью украинские дроны FP-1 одновременно поразили НПЗ в Нижегородской области и крупнейший склад Wildberries в Тамбовской.