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РЛС "Каста", навчальний центр й не тільки: результати нових ударів ЗСУ по окупантах

13:11 26.08.2026 Ср
1 хв
Усі уражені об'єкти знаходилися на окупованих територіях України
aimg Тетяна Степанова
Фото: ЗСУ уразили РЛС "Каста", навчальний центр, ремонтну базу та склади окупантів (Getty Images)

Сили оборони України 25 серпня та в ніч на 26 серпня уразили РЛС "Каста", навчальний центр управлінння безпілотниками, ремонтну базу та склади росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Так, у Качі (ТОТ АР Крим), уражено радіолокаційну станцію "Каста".

У Луганську уражено навчальний центр БпЛА противника.

Крім того, у Первомайському, що в окупованому Криму, уражено ремонтно-відновлювальну базу росіян.

Також уражено склади противника:

  • склад паливно-мастильних матеріалів у Причепилівці Луганської області;
  • склади матеріально-технічних засобів у Свободному Донецької області та Новоіванівці (ТОТ АР Крим);
  • склади боєприпасів у Старому Криму та Великій Новосілці на Донеччині.

А у Чорноморському (ТОТ АР Крим) уражено ретранслятор дронів "Герань"/"Гербера".

Останні удари ЗСУ по об'єктах РФ

Нагадаємо, у ніч на 26 серпня Сили оборони України лише за добу застосували "далекобійні санкції" проти 16 об'єктів росіян.

Так, ЗСУ уразили один з найбільших нафтопереробних заводів РФ - "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області.

Тим часом у Fire Point повідомили, що вночі українські дрони FP-1 одночасно уразили НПЗ у Нижегородській області та найбільший склад Wildberries у Тамбовській.

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