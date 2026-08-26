РЛС "Каста", навчальний центр й не тільки: результати нових ударів ЗСУ по окупантах

Сили оборони України 25 серпня та в ніч на 26 серпня уразили РЛС "Каста", навчальний центр управлінння безпілотниками, ремонтну базу та склади росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Так, у Качі (ТОТ АР Крим), уражено радіолокаційну станцію "Каста".
У Луганську уражено навчальний центр БпЛА противника.
Крім того, у Первомайському, що в окупованому Криму, уражено ремонтно-відновлювальну базу росіян.
Також уражено склади противника:
А у Чорноморському (ТОТ АР Крим) уражено ретранслятор дронів "Герань"/"Гербера".
Нагадаємо, у ніч на 26 серпня Сили оборони України лише за добу застосували "далекобійні санкції" проти 16 об'єктів росіян.
Так, ЗСУ уразили один з найбільших нафтопереробних заводів РФ - "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області.
Тим часом у Fire Point повідомили, що вночі українські дрони FP-1 одночасно уразили НПЗ у Нижегородській області та найбільший склад Wildberries у Тамбовській.