РЛС "Каста", навчальний центр й не тільки: результати нових ударів ЗСУ по окупантах

Останні удари ЗСУ по об'єктах РФ

Нагадаємо, у ніч на 26 серпня Сили оборони України лише за добу застосували "далекобійні санкції" проти 16 об'єктів росіян.

Так, ЗСУ уразили один з найбільших нафтопереробних заводів РФ - "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області.

Тим часом у Fire Point повідомили, що вночі українські дрони FP-1 одночасно уразили НПЗ у Нижегородській області та найбільший склад Wildberries у Тамбовській.