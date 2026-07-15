Доллар подешевел после скачка: курс НБУ на 16 июля и в чем хранить валюту

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 16 июля. После нескольких дней рост доллар и евро подешевели. В то же время банкиры советуют украинцам не принимать эмоциональные решения из-за курсовых колебаний и диверсифицировать сбережения.

Каким будет курс завтра и что делать со сбережениями – в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

НБУ снизил официальный курс доллара до 44,74 грн.

Евро также подешевел – до 51,06 грн.

Банкир не советует переводить все сбережения в валюту.

Эксперты рекомендуют совмещать гривневые депозиты, ОВГЗ и валютные сбережения.

Курс валют НБУ

НБУ установил на четверг, 16 июля, официальный курс доллара на уровне 44,74 грн, что на 14 копеек меньше, чем днем ранее. В среду, 15 июля, официальный курс американской валюты составил 44,88 грн.

Евро тоже подешевел. Официальный курс европейской валюты на 16 июля составляет 51,06 грн, тогда как 15 июля он равнялся 51,19 грн. Таким образом, курс евро снизился на 13 копеек.

После предварительного повышения официальных курсов обе ключевые валюты снова перешли к понижению.

Фото: официальный курс валют НБУ на 16 июля (Инфографика РБК-Украина)

Стоит ли сейчас скупать валюту

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ''Глобус Банка'' Сергей Мамедов призывает украинцев не реагировать на краткосрочные изменения курса эмоциональными решениями.

По его словам, универсальной модели сбережений не существует, ведь все зависит от суммы средств, срока инвестирования и финансовых потребностей человека.

Банкир советует придерживаться принципа диверсификации и не хранить все средства только в гривне или только в валюте.

Гривневые депозиты, по его словам, остаются привлекательным инструментом. Средние ставки сейчас составляют от 14% до 17,5% годовых, а вклад в 100 тысяч гривен под 14% в полгода может принести около 5,4 тысяч гривен чистого дохода после уплаты налогов.

Еще одним вариантом банкир называет облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Их преимущество заключается в том, что доход по таким бумагам не облагается налогом, поэтому при одинаковой номинальной доходности они могут оказаться выгоднее банковских депозитов.

Валюту же Сергей Мамедов рекомендует рассматривать, прежде всего, как финансовый резерв на случай непредвиденных обстоятельств, а не как единственный способ сохранить сбережения. По его словам, именно сбалансированное распределение средств между разными финансовыми инструментами является более рациональной стратегией, чем полный перевод накоплений в доллары или евро.