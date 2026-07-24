Бензин по 100 грн: эксперт объяснил, при каком условии цены пересекут психологическую отметку

После резкого подорожания топлива в Украине все чаще раздаются прогнозы, что бензин может в скором времени стоить более 100 грн за литр.

Могут ли прогнозы стать реальностью и насколько вероятен такой сценарий, РБК-Украина расспросила исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина .

Главное:

100 грн пока не на горизонте: По оценке Олега Пендзина, в ближайшее время бензин вряд ли подорожает до 100 грн за литр, несмотря на рост цен.

По оценке Олега Пендзина, в ближайшее время бензин вряд ли подорожает до 100 грн за литр, несмотря на рост цен. Критическая отметка для нефти Чтобы топливо в Украине стоило около 100 грн/л, мировая цена на нефть должна вырасти примерно до 150 долларов за баррель.

Чтобы топливо в Украине стоило около 100 грн/л, мировая цена на нефть должна вырасти примерно до 150 долларов за баррель. Удорожание уже объясняется рынком: Рост цен на украинских АЗС является следствием скачка стоимости нефти примерно с 70 до 97 долларов за баррель за последние полторы недели.

Рост цен на украинских АЗС является следствием скачка стоимости нефти примерно с 70 до 97 долларов за баррель за последние полторы недели. Исторический максимум еще не достигнут: Украина уже переживала период, когда нефть стоила около 110 долларов за баррель, но даже тогда цены на топливо не достигали нынешних прогнозируемых 100 грн за литр.

Украина уже переживала период, когда нефть стоила около 110 долларов за баррель, но даже тогда цены на топливо не достигали нынешних прогнозируемых 100 грн за литр. Главный индикатор – мировая нефть: Если марка Brent будет оставаться в диапазоне 100–110 долларов за баррель, цены на АЗС, по словам эксперта, будут близки тем, которые украинцы уже видели несколько месяцев назад.

Ранее соучредитель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин в комментарии РБК-Украина не исключил, что цена бензина может превысить 100 грн за литр. В то же время директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн предупреждал, что АЗС уже вошли в фазу активного повышения цен из-за подорожания нефти и нефтепродуктов.

Олег Пендзин обращает внимание, что между мировыми ценами на нефть и стоимостью горючего на украинских АЗС существует прямая зависимость.

"Для того чтобы условно пересечь рубеж в 100 гривен за литр, необходимо, чтобы цена на мировом рынке нефти была где-то под 150 долларов за баррель. Вы действительно верите, что такая цена будет?" – отметил Пендзин.

Он напомнил, что Украина уже проходила в период рекордно дорогого горючего, когда нефть стоила около 110 долларов за баррель.

"Мы уже были с вами в ценах нефтепродуктов, которые формировались из нефти ценой 110 долларов за баррель. Так с какой стати сейчас цена должна перекрыть исторический максимум?" – подчеркнул эксперт.

Почему горючее дорожает уже сейчас

В то же время Пендзин признал, что нынешнее повышение цен на АЗС закономерно. По его словам, еще около полутора недель назад нефть стоила примерно 70 долларов за баррель, тогда как сейчас ее цена поднялась почти до 97 долларов.

"Было 70 долларов за баррель, сейчас 97 долларов. Конечно, они (цены на горючее – ред.) начали расти. А куда деваться?" – объяснил он.

Эксперт советует внимательно следить, прежде всего, за ситуацией на мировом нефтяном рынке.

"Если цена нефти будет колебаться в пределах 100-110 долларов за баррель, мы увидим примерно те же цены на заправках, которые уже имели несколько месяцев назад. Если же она уйдет значительно выше, тогда и горючее в Украине станет дороже", – отметил Пендзин.

Он сомневается, что в ближайшее время нефть существенно превысит отметку 110 долларов за баррель, в том числе из-за политического фактора в США. Осенью там состоятся промежуточные выборы в Палату представителей и Сенат.

Что происходит с нефтью и ценами на АЗС

На момент публикации фьючерсы на нефть Brent торгуются около 97 долларов за баррель, а WTI – около 94 долларов, что значительно выше уровней, которые наблюдались еще полторы недели назад.

Удорожание сырья уже сказалось на украинском рынке. За последнюю неделю операторы АЗС несколько раз пересматривали цены, а бензин, дизельное горючее и автогаз продолжили дорожать.