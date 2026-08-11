Из разных стран - в украинскую армию: как работает отбор иностранцев в 25 бригаде ДШВ

Иностранцы из разных стран приобщаются к Силам обороны Украины. В 25-й бригаде ДШВ для них действует отдельный курс адаптации, позволяющий оценить физическую готовность, мотивацию и способность работать в команде.
Об особенностях отбора и подготовки добровольцев из разных стран мира в 25-й бригаде ДШВ рассказывает РБК-Украина со ссылкой на репортаж ТСН.
Как известно, Министерство обороны в июне поставило цель, чтобы до 30-50% должностей штурмовиков и пехотинцев могли занимать иностранцы.
В то же время, отдельные подразделения уже имеют опыт работы с иностранцами. Среди них - 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада 7-го корпуса ДШВ. Здесь несколько лет действует свой курс адаптации. На пике в бригаде одновременно служило более 140 иностранцев.
Кандидаты проходят около десяти дней тренировок и проверок. Средний возраст добровольцев - около 30 лет. Чаще они приезжают из США, Бразилии и стран Северной Европы.
Программа включает физическую и тактическую подготовку, работу с дронами, тактическую медицину на английском, инженерную подготовку, топографию и ежедневные уроки украинского языка.
География добровольцев обширна: США, Бразилия, Швеция, Дания, Норвегия, а также Франция, Германия, Тайвань и Япония. У части кандидатов уже есть военный или полицейский опыт, другие приезжают без него.
Мотивация тоже отличается. Некоторые добровольцы считают войну несправедливой и хотят помочь Украине. Остальные ищут новый опыт или планируют остаться в стране.
Так вот 29-летний чилиец с позывным Арес ранее служил артиллеристом в своей стране.
"Я считаю, что эта война несправедлива. Хочу помочь людям, которые не могут защитить себя сами. И вижу, что это красивая страна. У меня здесь есть будущее. Я хочу остаться в армии", - говорит он.
Бразилец с позывным у Орел имеет опыт службы в связи. По его словам, украинская армия позволяет получать новые навыки, в частности работать с FPV-дронами.
"Я верю, что могу стать "тихим солдатом". Здесь есть новые навыки - FPV, все остальное. Украинская армия - лучшая в мире, потому что здесь все постоянно меняется", - рассказывает Орел.
В то же время, инструкторы пытаются отсеивать тех, кого привлекает так называемая "военная романтика". По словам инструктора по БпЛА Игоря Майзелева, таких кандидатов важно выявлять еще на этапе адаптации.
Руководитель службы адаптации Евгений с позывным Ворон объясняет, что в течение курса оценивают физическое и психологическое состояние кандидатов. Для ДШВ требования особенно высоки.
Среди прочего, добровольцы проходят огневую подготовку, изучают тактику перемещения, работу в окопах и городских условиях, дроны, тактическую медицину по алгоритму MARCH, инженерную подготовку и топографию.
Важными критериями остается мотивация и способность работать в команде. Инструктора обращают внимание на то, выполняет ли человек приказы и как реагирует на командиров.
По словам Ворона, примерно два-три кандидата из десяти обычно не проходят отбор. При этом конфликтных людей пытаются отсеять сразу.
Отдельным вызовом остается языковой барьер. В бригаде используют смешанный состав подразделений, группу WhatsApp для иностранцев, где можно получить помощь с бытовыми и организационными вопросами, и языковое пособие. Новички учат базовые украинские команды, необходимые во время службы.
После адаптации, те, кто успешно прошел отбор, отправляются на базовую общевойсковую подготовку. Вернувшись в бригаду, они проходят еще этап слаживания, после чего их распределяют на должности в соответствии с навыками и потребностями подразделения.
В 25 бригаде также помогают иностранцам с документами для легального пребывания в Украине. По словам начальника центра рекрутинга капитана Андрея Макарова, подразделение организует подготовку документов и логистику в миграционную службу.
Отдельно в бригаде видят потребность в переводчиках, дополнительном изучении украинского языка, интеграции иностранцев в цифровые сервисы для военных и системном сопровождении раненых добровольцев.
Напомним, 3 июля 2026 Кабинет министров Украины утвердил новые правила сопровождения иностранных добровольцев в рамках реформы рекрутинга.