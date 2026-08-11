Из разных стран - в украинскую армию: как работает отбор иностранцев в 25 бригаде ДШВ

Иностранцы из разных стран приобщаются к Силам обороны Украины. В 25-й бригаде ДШВ для них действует отдельный курс адаптации, позволяющий оценить физическую готовность, мотивацию и способность работать в команде.

Об особенностях отбора и подготовки добровольцев из разных стран мира в 25-й бригаде ДШВ рассказывает РБК-Украина со ссылкой на репортаж ТСН.

Десятидневный курс адаптации

Как известно, Министерство обороны в июне поставило цель, чтобы до 30-50% должностей штурмовиков и пехотинцев могли занимать иностранцы.

В то же время, отдельные подразделения уже имеют опыт работы с иностранцами. Среди них - 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада 7-го корпуса ДШВ. Здесь несколько лет действует свой курс адаптации. На пике в бригаде одновременно служило более 140 иностранцев.

Кандидаты проходят около десяти дней тренировок и проверок. Средний возраст добровольцев - около 30 лет. Чаще они приезжают из США, Бразилии и стран Северной Европы.

Программа включает физическую и тактическую подготовку, работу с дронами, тактическую медицину на английском, инженерную подготовку, топографию и ежедневные уроки украинского языка.

Кто приезжает служить в Украине

География добровольцев обширна: США, Бразилия, Швеция, Дания, Норвегия, а также Франция, Германия, Тайвань и Япония. У части кандидатов уже есть военный или полицейский опыт, другие приезжают без него.

Мотивация тоже отличается. Некоторые добровольцы считают войну несправедливой и хотят помочь Украине. Остальные ищут новый опыт или планируют остаться в стране.

Так вот 29-летний чилиец с позывным Арес ранее служил артиллеристом в своей стране.

"Я считаю, что эта война несправедлива. Хочу помочь людям, которые не могут защитить себя сами. И вижу, что это красивая страна. У меня здесь есть будущее. Я хочу остаться в армии", - говорит он.

Бразилец с позывным у Орел имеет опыт службы в связи. По его словам, украинская армия позволяет получать новые навыки, в частности работать с FPV-дронами.

"Я верю, что могу стать "тихим солдатом". Здесь есть новые навыки - FPV, все остальное. Украинская армия - лучшая в мире, потому что здесь все постоянно меняется", - рассказывает Орел.

В то же время, инструкторы пытаются отсеивать тех, кого привлекает так называемая "военная романтика". По словам инструктора по БпЛА Игоря Майзелева, таких кандидатов важно выявлять еще на этапе адаптации.

Проверяют не только физическую форму

Руководитель службы адаптации Евгений с позывным Ворон объясняет, что в течение курса оценивают физическое и психологическое состояние кандидатов. Для ДШВ требования особенно высоки.

Среди прочего, добровольцы проходят огневую подготовку, изучают тактику перемещения, работу в окопах и городских условиях, дроны, тактическую медицину по алгоритму MARCH, инженерную подготовку и топографию.

Важными критериями остается мотивация и способность работать в команде. Инструктора обращают внимание на то, выполняет ли человек приказы и как реагирует на командиров.

По словам Ворона, примерно два-три кандидата из десяти обычно не проходят отбор. При этом конфликтных людей пытаются отсеять сразу.

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Отдельным вызовом остается языковой барьер. В бригаде используют смешанный состав подразделений, группу WhatsApp для иностранцев, где можно получить помощь с бытовыми и организационными вопросами, и языковое пособие. Новички учат базовые украинские команды, необходимые во время службы.

После адаптации, те, кто успешно прошел отбор, отправляются на базовую общевойсковую подготовку. Вернувшись в бригаду, они проходят еще этап слаживания, после чего их распределяют на должности в соответствии с навыками и потребностями подразделения.

В 25 бригаде также помогают иностранцам с документами для легального пребывания в Украине. По словам начальника центра рекрутинга капитана Андрея Макарова, подразделение организует подготовку документов и логистику в миграционную службу.

Отдельно в бригаде видят потребность в переводчиках, дополнительном изучении украинского языка, интеграции иностранцев в цифровые сервисы для военных и системном сопровождении раненых добровольцев.