Резко поднялся уровень воды. Во Львовской области авто с людьми застряло посреди реки

В понедельник вечером, 27 марта, в ГСЧС поступило сообщение о том, что в городе Старый Самбор в реке Яблонька застрял легковой автомобиль.

Как выяснили спасатели, авто попало в водяную ловушку из-за значительного повышения уровня воды. В салоне авто находились три женщины и трехлетний ребенок.

"Чрезвычайники освободили людей из авто, перенесли их на берег. В результате происшествия никто не пострадал", - сказано в сообщении.