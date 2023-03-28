Резко поднялся уровень воды. Во Львовской области авто с людьми застряло посреди реки

Во Львовской области среди реки, уровень воды которой резко поднимался, застрял легковой автомобиль с тремя женщинами и ребенком.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС.
В понедельник вечером, 27 марта, в ГСЧС поступило сообщение о том, что в городе Старый Самбор в реке Яблонька застрял легковой автомобиль.
Как выяснили спасатели, авто попало в водяную ловушку из-за значительного повышения уровня воды. В салоне авто находились три женщины и трехлетний ребенок.
"Чрезвычайники освободили людей из авто, перенесли их на берег. В результате происшествия никто не пострадал", - сказано в сообщении.
Ранее РБК-Украина сообщало, что спасатели предупредили жителей Закарпатья о росте уровня воды в реках. 27 и 28 марта.
Напомним, ранее синоптики рассказали, что в Украину придет похолодание и назвали дату.
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