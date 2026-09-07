ua en ru
Пн, 07 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

"Ашан" ввел ограничения на продажу продуктов, но не для всех

16:06 07.09.2026 Пн
2 мин
Введен лимит до 6 единиц на один чек
aimg Мария Кучерявец
"Ашан" ввел ограничения на продажу продуктов, но не для всех Фото: "Ашан" ввел ограничение до 6 единиц на чек, но не для всех (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Соцсетями распространились фото с объявлениями о лимитах по продаже продуктов в магазинах "Ашан". В компании объясняют - сеть разделила розничные и оптовые закупки.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе "Auchan Украина".

Накануне в Telegram каналах распространились фотографии объявлений из магазинов сети "Ашан", где указано о введении лимитов на покупку базовых продуктов питания.

Согласно объявлениям, консервы, масла, уксус, соль, сахар, мука, крупы, макаронные изделия можно приобрести в количестве до 6 штук или 6 кг весовых товаров в один чек, а яйца - до 6 десятков.

В пресс-службе Auchan Украина в комментарии изданию опровергли слухи о дефиците и пояснили, что ограничения связаны с разграничением розничных и оптовых закупок.

"Чтобы эффективно распределить спрос, мы разделили розничные и оптовые закупки. Как указано в объявлении, товары в количестве свыше 6 единиц или 6 кг можно приобрести по адресу, предназначенному для оптовых закупок", - сообщили в компании.

Таким образом, оптовые покупатели не забирают товар с розничных полок, а покупают отдельно. Это позволяет обеспечить посетителям магазинов доступность товаров на полках, добавили в пресс-службе "Auchan Украина".

Напомним, в конце августа сеть магазинов "АТБ" также ввела ограничения на продажу бакалеи и яиц по всей Украине (не более 6 кг, 6 бутылок или 6 десятков яиц в один чек как офлайн, так и онлайн).

В компании это объяснили недобросовестной конкуренцией и массовым выкупом социальных продуктов оптовыми перекупщиками из-за низких цен сети, что создавало искусственный ажиотаж для обычных покупателей.

Читайте также: Россия атаковала состав "Ашан", компания рассказала о последствиях
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ашан Цены на продукты Супермаркеты
Новости
Киев сокращает комендантский час с 10 сентября
Киев сокращает комендантский час с 10 сентября
Аналитика
Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"