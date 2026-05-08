Резкое движение валют: обменники и банки дали новые "ценники" на доллар и евро 8 мая
Утро 8 мая стало удачным для тех, кто планировал покупку американской валюты - доллар в банках потерял в цене до 20 копеек. Однако ситуация с европейской валютой остается нестабильной, а разрыв между кассовым и карточным курсами растет.
Какие новые "ценники" выставили обменники и в каком приложении сейчас самый выгодный курс для обмена без визита в отделение - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Падение доллара: Monobank опустил курс сразу на 20 коп. (до 44,03 грн). Ощадбанк в приложении также снизил цену до 44,00 грн.
- Стабильность в "Привате": ПриватБанк держит курс доллара на уровне 44,05 грн (и в кассе, и безнал).
- Ситуация с евро: Валюта ЕС ведет себя по-разному. В Ощаде и ПУМБе цена упала на 5-10 коп., тогда как в Monobank карточный курс подскочил на 25 коп. - до 52,05 грн.
- Обменники: Доллар немного просел до 43,78 грн, а евро стабилизировалось на отметке 51,70 грн.
Курс валют в обменниках
По состоянию на утро 8 мая, по данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках составляет 43,78 (-2 коп) гривны при покупке и 43,70 (без изменений) гривны - для сдачи валюты.
Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,70 (без изменений) гривну, а сдать - по 51,50 (без изменений) гривны.
Фото: курс валют в обменниках 8 мая (инфографика РБК-Украина)
Курс валюты в банках
Средний курс доллара в банках сегодня держится на уровне - 44,05 (-10 коп) гривны для покупки, а сдать валюту можно по 43,57 (-8 коп) гривны.
Евро в банках продают по 51,85 (без изменений) гривны, а покупают - по 51,32 (+10 коп) гривны.
ПриватБанк сегодня продает доллары в кассе по 44,05 (без изменений) гривны, безнал также 44,05 (без изменений) гривны. Евро же в отделениях банка сегодня стоит 51,85 (-5 коп) гривну, а карточкой - 52,08 (без изменений) гривны.
Ощадбанк в мобильном приложении продает доллары по 44 (-10 коп) гривны, а для карточек курс - 44,20 (-5 коп) гривны. Евро в мобильном "Ощаде" сегодня можно купить по 51,85 (-5 коп) гривны, а карточкой - 52,05 (-5 коп) гривны.
В "Пумбе" доллар сегодня в отделениях можно купить по 44,20 (-10 коп) гривны, а коммерческий курс - 44 (-10 коп) гривны. Евро в кассах банка продают по 52,10 (-10 коп) гривны.
Monobank сегодня продает доллары по курсу в 44,03 (-20 коп) гривны, а евро - 52,05 (+25 коп) гривны.
Где сегодня самый выгодный курс?
Купить доллар: Дешевле всего в обменниках (43,78 грн) и в приложении Ощадбанка (44,00 грн) и ПУМБ (44,00 грн).
Купить евро: Лучшая цена в обменниках (51,70 грн) и в кассах ПриватБанка и Ощадбанка (51,85 грн).
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.