Непогода надвигается. Киев и область накроет гроза
Погода в Киеве и области в субботу, 5 апреля, резко ухудшится. Синоптики предупреждают о грозе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Укргидрометцентр.
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Киев и Киевской области. В ближайший час с удержанием до конца дня 5 апреля гроза", - говорится в сообщении.
Синоптики установили первый (желтый) уровень угрозы.
Как избежать угрозы
Киевлян призывают во время шквального ветра держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними транспорт.
Если упало дерево или сломались ветки, нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018. При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую "Киевавтодор": 0442847419.
Также когда падение деревьев или веток угрожает жизни, можно обратиться к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).
При травмировании людей немедленно звоните 103. При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков обращайтесь по телефону 0503873542.
Погода в Украине
По данным синоптиков, 6 и 7 апреля в Украине ухудшится погода. В Укргидрометцентре отметили, что в страну придет холодный воздух арктического происхождения с северных направлений. Это приведет к похолоданию.
В ГСЧС предупреждали, что на западе, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ожидаются мокрый снег, гололедица на дорогах, порывы ветра до 15-20 м/с. Также украинцев предупредили о ночных заморозках.
Уже 8-10 апреля холодная погода с ночными заморозками распространится на большинство территории Украины.
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