Резкая смена тона: Мелони выступила с критикой операции Трампа в Иране

Еще недавно Мелони высказывалась значительно осторожнее, заявляя, что не может ни осудить, ни поддержать войну. Однако во время выступления в парламенте в Риме 11 марта она назвала конфликт частью растущей тенденции вмешательств "за пределами международного права".

В издании объяснили, что смена риторики произошла на фоне внутреннего политического давления. Удары по Ирану оказались непопулярными в Италии, где значительная часть общества выступает против втягивания страны в новый конфликт на Ближнем Востоке.

Дополнительным фактором стал политически чувствительный референдум по судебной реформе, который приближается и все больше рассматривается как тест на поддержку правительственной коалиции Мелони.

Премьер также резко отреагировала на сообщение об ударе по школе для девочек, в результате которого погибли 168 человек. Отмечается, что учебное заведение было повреждено из-за удара США по соседней иранской военно-морской базе.

Так, Мелони присоединилась к ряду европейских лидеров, которые с разной степенью жесткости критикуют удары по Ирану. Среди них премьер Испании Педро Санчес, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Нидерландов Роб Джеттен.