Рискует повторить судьбу Ирана: Грэм предупредил Путина о жестких последствиях продолжения войны

Американский сенатор Линдси Грэм предостерег, что Россию и ее партнеров могут ждать серьезные последствия, если президент России Владимир Путин не согласится остановить боевые действия в течение следующих 50 дней.

Сенатор также посоветовал Путину вспомнить, что произошло с Ираном, когда Тегеран отказался выполнять требования США.

"Если Путин и другие задаются вопросом, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им обратиться к аятоллам. Если бы я был страной, которая покупает дешевую российскую нефть, поддерживая военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово", - заявил сенатор, особо акцентируя, что Россия рискует оказаться под беспрецедентным экономическим давлением.

Таким образом, Линдси Грэм прямо заявил, что для России последствия могут оказаться значительными - даже без прямого военного удара, а в виде жестких экономических санкций и повышенных пошлин.

Речь идет о заявлении Трампа, который пообещал ввести до 100% пошлины против стран, покупающих дешевую российскую нефть, если боевые действия в Украине не прекратятся в течение 50 дней.

По словам Грэма, этот сценарий очень напоминает ситуацию с Ираном, когда после срыва ядерной сделки администрация США нанесла серьезный экономический удар, обернувшийся для страны кризисом.

Ранее Трамп неоднократно обещал быстро завершить войну в Украине, однако на этот раз впервые прозвучал конкретный срок - 50 дней.