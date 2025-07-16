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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Рискует повторить судьбу Ирана: Грэм предупредил Путина о жестких последствиях продолжения войны

Фото: сенатор США Линдси Грэм (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Сенатор США Линдси Грэм отреагировал на ультиматум Дональда Трампа относительно войны в Украине и предостерег Путина от ошибки, напомнив, как в свое время жестко наказали Иран за непослушание США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение республиканца Линдси Грэма на его странице в соцсети Х.

Американский сенатор Линдси Грэм предостерег, что Россию и ее партнеров могут ждать серьезные последствия, если президент России Владимир Путин не согласится остановить боевые действия в течение следующих 50 дней.

Сенатор также посоветовал Путину вспомнить, что произошло с Ираном, когда Тегеран отказался выполнять требования США.

"Если Путин и другие задаются вопросом, что произойдет на 51-й день, я бы посоветовал им обратиться к аятоллам. Если бы я был страной, которая покупает дешевую российскую нефть, поддерживая военную машину Путина, я бы поверил президенту Трампу на слово", - заявил сенатор, особо акцентируя, что Россия рискует оказаться под беспрецедентным экономическим давлением.

Таким образом, Линдси Грэм прямо заявил, что для России последствия могут оказаться значительными - даже без прямого военного удара, а в виде жестких экономических санкций и повышенных пошлин.

Речь идет о заявлении Трампа, который пообещал ввести до 100% пошлины против стран, покупающих дешевую российскую нефть, если боевые действия в Украине не прекратятся в течение 50 дней.

По словам Грэма, этот сценарий очень напоминает ситуацию с Ираном, когда после срыва ядерной сделки администрация США нанесла серьезный экономический удар, обернувшийся для страны кризисом.

Ранее Трамп неоднократно обещал быстро завершить войну в Украине, однако на этот раз впервые прозвучал конкретный срок - 50 дней.

 

Изменение подходов Трампа в отношении России

Недавно Дональд Трамп снова выразил недовольство действиями Владимира Путина из-за отсутствия сдвигов в мирных переговорах по войне в Украине.

Он дал российскому диктатору 50 дней "дедлайна", чтобы заключить соглашение о прекращении огня. В частности, Трамп предупредил: если в течение 50 дней не будут достигнуты договоренности, Соединенные Штаты введут новые вторичные пошлины.

В Украине этот срок назвали "карт бланшем" для Путина, ведь он будет иметь возможность спокойно реализовывать свое летнее наступление, захватывая новые территории Украины вплоть до сентября.

Подробнее об изменениях в отношении Трампа к Путину и России и помогут ли его угрозы остановить войну - читайте в нашем авторском материале.

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